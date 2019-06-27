İlk yargı paketi Erdoğan'a sunuldu

Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne dair ilk yargı paketinin çerçevesi belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan paket 65 dolayında maddeden oluşuyor. AK Parti’nin kanun teklifini kısa sürede Meclis Başkanlığı’na sunması bekleniyor. Taslakta şu düzenlemeler yer aldı:

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

İfade özgürlüğü ilgilendiren yargı kararlarına karşı kanun yolu güvencesi artırılıyor. Halen 5 yılın altında kalan cezalar içeren ve ifade özgürlüğünü yakından ilgilendiren yargı kararları Yargıtay’ın temyiz incelemesine açılıyor.

TUTUKLULUK SINIRI

Paket ile uzun tutukluluk sorununa da neşter vuruluyor. Davaların bir an önce açılması için soruşturma aşamasındaki tutukluluk süresine üst sınır getiriliyor. Terör ve toplu suçlarda bu sınır 2 yıl. Asliye cezalık suçlarda 6 ay, ağır cezalık suçlar ise 1 yıl olarak belirleniyor.

HUKUK MESLEK SINAVI

Hukuk alanındaki mesleklere girişe sınav şartı geliyor. Avukat adayı olabilmek için, hâkim, savcı ve noter adayı olabilmek için artık hukuk fakültesi mezunları bir sınava tabi tutulacak.

Hâkimlikte ve savcılıkta mülakatın daha güvenilir hale getirilebilmesi için mülakat komisyonu genişliyor. Komisyonda Yargıtay ve Danıştay’dan 1’er üye de bulunacak.

ERİŞİM ENGELİ KARARI

Erişim engeli kararları aşamalı hale getiriliyor. BTK ve mahkemeler tümden site kapatma yerine önce ilgili içeriğin URL’si için erişim engeli kararı alacak. Bu karar uygulanmazsa veya teknik olarak uygulanma imkanı yoksa ancak o zaman site tamamen erişime kapatılacak.

Boşanmış ailelerde, çocuk tesliminin icra daireleri aracılığıyla yapılması uygulaması son buluyor. Çocuk teslimi Aile Bakanlığı’nın uzman ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.

Belli kıdemin üzerindeki avukat meslektaşlarımıza hususi damgalı pasaport yani yeşil pasaport verilecek. Bu sürenin 15 ya da 20 yıl olması değerlendiriliyor.