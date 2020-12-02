İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Tehditleriniz hükümsüzdür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Siyaset toplumsal talep, tercih ve kararları millet iradesine dönüştürme işidir. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanının atadığı ve iletişimden sorumlu kıldığı bir ismin Cumhurbaşkanının hukukunu içeride ve dışarıda koruması en asli görevidir. Tehditleriniz hükümsüzdür” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu’nun “Milli güvenlik sorunu” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözlerine, “Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan ‘vekil’ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız!” açıklaması yapmıştı.

TEHDİT VE HAKARET



Altun’un bu sözlerine CHP yöneticilerinden tehdit ve hakaret dolu açıklamalar gelmişti. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik de, “Kim kimden hesap soracak, kim iki büklüm utanç içinde yargılanacak, göreceğiz!” demişti.

EVİNİ GÖZLEYENE 5 YIL HAPİS İSTEMİ



İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.