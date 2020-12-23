Hollanda, Dilara'nın kitabını konuşuyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, De Blackbox Democratie (Kara Kutu Demokrasisi) kitabının yazarı 18 yaşındaki Adıyaman doğumlu Dilara Bilgiç’i makamında ağırladı. Rutte, genç kızın Hollanda’nın siyasi sistemini anlatan ve öneriler sunan kitabını okuduğunu söyledi. Rutte, “Kitap gerçekten bana hitap ediyor. Yürekten herkese tavsiye ediyorum” dedi. Dilara Bilgiç ise 112 sayfalık kitabın ilk 80 sayfasında Hollanda’nın siyasi sistemini analiz ettiğini ifade ederek, “Kitabın son sayfalarında Hollanda’nın siyasi sistemi için alternatif çözümler sundum. Yapmaya çalıştığım sadece düşünce denemesiydi” diye konuştu. Bilgiç, kendisini anlatan ve ön yargılara karşı mücadeleyi içeren ikinci bir kitap yazdığını da belirtti.

