  • $7,3704
  • 9,0513
  • 447.301
  • 1479.91
21 Ağustos 2020 Cuma 08:01 | Son Güncelleme:

Gelecek Partisi'nden bin kişi istifa etti

Gelecek Partisi'nden bin kişi istifa etti
- OSMAN NURİ CERİT

Ahmet Davutoğlu tarafından 13 Aralık 2019'da kurulan Gelecek Partisi'nin 8 aydır Ankara İl Başkanlığı görevini yürüten Osman Hakan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu bine yakın parti üyesi istifa etti.

Kılıç ile İl Başkanlığı eski yöneticileri, partinin Ankara İl Başkanlığı’nda yaptıkları basın açıklamasıyla istifa ettiklerini duyurdu.

AHLAK VE HUKUK YOK

Parti programı ve temel ilkelerle uyuşmayan uygulamalar sebebiyle istifa ettiklerini belirten Kılıç, şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanımızı eleştiriyorlar, lakin şeffaflığın, siyasi etiğin, ahlaki etiğin, adalet ve hukukun olmadığının özellikle altını çizerek ifade etmek isterim. Haklının netice alamadığı, güçlü olanın netice aldığı; milletin değer yargılarının hiçe sayıldığı Gelecek Partisi’nin Ankara İl Başkanlığı’ndan ve parti üyeliğinden istifa ediyorum.” İl Başkanı Kılıç ile birlikte Çankaya, Sincan, Altındağ, Mamak, Haymana, Şereflikoçhisar ve Elmadağ ilçe başkanları da parti üyeliğinden istifa etti. 

60 Saniyede Gündem
<p>Koronavirüs aşılarını taşıyan THY uçağı saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçaktan

Beklenen aşılar Türkiye'de! İlk partide 3 milyon doz...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

Ormancılar yılbaşı öncesi ''çam ağacı nöbeti''nde

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.