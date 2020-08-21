Gelecek Partisi'nden bin kişi istifa etti

Kılıç ile İl Başkanlığı eski yöneticileri, partinin Ankara İl Başkanlığı’nda yaptıkları basın açıklamasıyla istifa ettiklerini duyurdu.

AHLAK VE HUKUK YOK



Parti programı ve temel ilkelerle uyuşmayan uygulamalar sebebiyle istifa ettiklerini belirten Kılıç, şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanımızı eleştiriyorlar, lakin şeffaflığın, siyasi etiğin, ahlaki etiğin, adalet ve hukukun olmadığının özellikle altını çizerek ifade etmek isterim. Haklının netice alamadığı, güçlü olanın netice aldığı; milletin değer yargılarının hiçe sayıldığı Gelecek Partisi’nin Ankara İl Başkanlığı’ndan ve parti üyeliğinden istifa ediyorum.” İl Başkanı Kılıç ile birlikte Çankaya, Sincan, Altındağ, Mamak, Haymana, Şereflikoçhisar ve Elmadağ ilçe başkanları da parti üyeliğinden istifa etti.

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