G-20'de liderlerle kritik buluşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’nın Osaka şehrinde önceki gün başlayan G-20 Liderler Zirvesi’nin dünkü bölümünde, kültürel program ve liderler yemeğine katıldı. Programa katılmak üzere Osaka Devlet Konukevi’ne gelen liderler ve eşleri Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve eşi Akie Abe tarafından karşılandı.

ETKİNLİĞİ BİRLİKTE İZLEDİLER

Japonya’daki zirvede Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki yakın temas da dikkat çekti. İki ülke arasında, Rusya’dan alınacak S-400 hava savunma sistemleri ve ABD’den gelen, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programında çıkarılacağı doğrultusunda açıklamalarla gerilen ilişkilerin ardından iki lider ilk kez olarak Japonya’daki G-20 zirvesinde bir araya geldi. Dünkü kültüler etkinlikte de iki liderin yan yana oturması dikkat çekti.

SUUDİ PRENS DE FOTOĞRAFTA

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluk binasında suikasta kurban giden Cemal Kaşıkçı olayının ardından tartışmaların odağına oturan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman da liderlerin aile fotoğrafında yer aldı. Prens Selman ve ABD Başkanı Trump’ın zaman zaman sohbet ettiği de görüldü.

TRUMP’LA YAKIN GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, liderler ve eşlerinin de bulunduğu aile fotoğrafı çekimine katıldı. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bu sırada yan yana durdukları ABD Başkanı Donald Trump ile bir süre sohbet etti.

Başkan Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass’ı kabul etti.

BAŞ BAŞA TEMASLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile görüştü. Görüşmelerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan,G-20 zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile görüştü.

Başkan Erdoğan, zirve kapsamında ilk olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabul etti. İki lider bir süre baş başa görüştü.

LİDER EŞLERİNİ BUDİST RAHİP TÖRENLE KARŞILADI

Lider eşleri, Japonya’nın en eski Budist tapınağını ziyaret etti. Budist rahip tarafından karşılanan eşler dini törenleri izledi.

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin resmi eş programına katıldı. Japonya First Lady’si Akie Abe’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Emine Erdoğan’ın yanı sıra Arjantin, Kanada, İspanya, Avustralya, G. Kore, Fransa, Endonezya, Japonya, Singapur, Şili devlet başkanlarının ve bazı uluslararası kurumların başkan eşleri de hazır bulundu.

BALIKLARI BESLEDİLER

Osaka Doğu Bahçesi’nde geleneksel Japon çay töreni ile karşılamanın ardından Abe Akie, devlet başkanı eşlerini göletteki balıklara yem vermeye davet etti. Lider eşleri daha sonra Kyoto’da Tofuku-ji Tapınağı’nı ziyaret etti. Budist rahip tarafından karşılanan lider eşleri, Tsuzumi davul performansını izledi. Tapınak ziyaretinin ardından lider eşleri öğle yemeğinde samimi sohbet gerçekleştirdi.

AİLE FOTOĞRAFI

Erdoğan, programın ardından lider eşleriyle aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan Twitter hesabında “Ülkenin en eski tapınaklarından birini ziyaret etmekten memnuniyet duydum” dedi.