Erdoğan ve Putin 5 Mart'ta Moskova'da görüşecek! Önce heyetler sonra liderler

OSMAN NURİ CERİT



Türkiye, İdlib’de Mehmetçiğe yapılan saldırılar sonrasında diplomasi trafiğini hızlandırdı. Suriye’de garantör ülkeler olan Türkiye ve Rusya liderleri, İdlib’de kalıcı çözüm için bir kez daha bir araya geliyor. Bu doğrultuda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin takvimi netleşti. Zirve 5 Mart’ta Moskova’da gerçekleşecek. Bir gün önce de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın yer alacağı heyet, Moskova’da temaslarda bulunacak.

ANA GÜNDEM İDLİB



5 Mart’ta Moskova’da gerçekleşecek görüşmenin ana gündemini İdlib oluşturacak. Rejim tarafından yapılan saldırılar sonucunda Erdoğan ve Putin birkaç kez telefonla görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Putin’e; Türkiye’nin derdinin toprak olmadığını, sadece güvenli bölgeyle Türkiye’nin sınırlarını teminat altına almak istediklerini iletecek. Soçi ve Astana mutabakatlarının da gündeme geleceği görüşmede, mutabakatlara uyulması gerektiğinin altı çizilecek. Erdoğan, Putin’e Soçi Mutabakatı’nın 3’üncü maddesi gereğince rejimi durdurma sorumluluğunu hatırlatacak. Başkan Erdoğan, rejim güçlerinin artan saldırılarını gündeme getireceği ve rejimin her unsurunun Türkiye için meşru hedef olduğunu ve ateş altına alınacağını bir kez daha söyleyecek. Görüşmede İdlib’den oluşabilecek bir göç dalgası da gündeme gelecek. Türkiye’nin olası bir göç dalgasını kaldıramayacağı vurgulanacak. Barış Pınarı harekâtı kapsamında oluşturulacak güvenli bölgenin de gündeme geleceği zirvede, bölgeden terör örgütlerinin tamamen çıkmadığı iletilecek.

HEYET GÖRÜŞMESİ



Liderlerden önce heyetler arasında bir görüşme gerçekleştirilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da yer alacağı heyet bir gün önce Moskova’ya gidip muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

LİDERLERİ ARADI



Başkan Erdoğan, önceki gün de ABD, Fransa, Almanya, İran gibi ülkelerin liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirerek İdlib’de Esed’e karşı destek istemişti.

BORİSOV GELİYOR



Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Başkan Erdoğan’la bugün bir araya gelerek göçmen krizini değerlendirecek. Türkiye’nin Avrupa’ya sınır kapılarını açması üzerine, Suriyeli mülteciler Yunanistan ve Bulgaristan sınırına akın etti. Bunun üzerine Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, önceki gün Başkan Erdoğan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Borisov, Erdoğan’la görüştükten sonra hâlihazırda Suriye’deki durum ve mültecilerle ilgili Bulgaristan için doğrudan bir tehdidin mevcut olmadığının anlaşıldığını vurguladı.