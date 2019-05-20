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  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Meksika'da Türk toplumu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Meksika'da Türk toplumu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Meksika'da Türk toplumu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda ülkede yaşayan Türk toplumu ile bir araya geldi.

Küba'da gerçekleştirdiği temasların ardından Güney Amerika ziyareti kapsamında geçtiği Meksika'daki programına başlayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, resepsiyonda ülkede yaşayan Türk toplumu ile görüştü.

Çavuşoğlu'nun programı kapsamında Meksiko merkezli bir düşünce kuruluşu iş birliğinde ?düzenlenen konferansta hitap etmesi, panelin ardından Meksika Cumhuriyet Senatosu Başkanı Martí Batres ve Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile görüşmesi bekleniyor.

(AA)

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