Bahçeli: Türkiye'yi teslim almak isteyen odaklar adı konulmamış bir savaşın fitilini ateşledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye dönük saldırılara dikkat çeken Bahçeli "Türkiye'yi teslim almak isteyen odaklar adı konulmamış bir savaşın fitilini ateşlemişlerdir" açıklamasında bulundu.

Yaklaşan İstanbul seçimine değinen Bahçeli "İstanbul kukla ve proje isimlere teslim edilemeyecek kadar önemli ve öncelikli bir kenttir, hiçbir vasfı olmadan İstanbul'un kaderiyle oynamaya çalışan siyasi defolara tarihten aldığımız ilhamla sonuna kadar direneceğiz" diye konuştu.