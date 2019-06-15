Devlet Bahçeli: ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi ablukaya alma çabası, dostane değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Muhtarlarla Kahvaltı Programı"na katıldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İstanbul denildi mi milli hafızalarda muzaffer anılar canlanır, buna karşılık haçlı emellerin uykuları kaçar. Şu anda dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimidir.

39 ilçenin 25'inde Cumhur İttifakı kazandı. CHP'nin büyükşehir belediye başkanı adayı seçilmiş olsaydı bile etkin bir içimde nasıl hizmet edecekti?

ABD'nin şımarıklığı, tehdit dili şirazesinden çıkmıştır. Türkiye sömürge ülkesi değildir. Türkiye icazetle kurulmuş köhne bir devlet hiç değildir. Büyük bir tarihimiz vardır, üzerine gölge düşmesine izin vermeyeceğimiz egemenlik haklarımız vardır.

Türkiye sömürge ülkesi değildir. ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi abluka almaya çalışması iyi niyetli bir tavır değildir. NATO ABD'nin arka bahçesi, demir yumruğu, oyuncağı bir organizasyon değildir. ABD'nin hesabı varsa Türkiye'nin de vardır. Türkiye hiç kimseye mecbur, hiç kimseye mahkum değildir. Türkiye diz çökmeyecektir, Türkiye boyun eğmeyecektir. Korkaklık bizim kitabımızda yazmayan zaaftır. Kindar kalemlerle yazılan mektuptan anlamayız. Türkiye hiç kimseye mecbur, hiç kimseye mahkum değildir. Biz tamam demeden hiç kimse başaramaz. Biz susmadan hiçbir hain odak emellerine ulaşamaz. Türkiye S-400'ü alacaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD düşünmelidir."

PKK İSTANBUL'A İSTİKAMET VEREMEZ?

Türk milleti İstanbul üzerinde oynanmak isteyen oyunların farkındadır. Bunların attıkları her adımda maskeleri düşüyor, gizli gündemleri deşifre oluyor. PKK İstanbul'a istikamet veremez. Mehmetçik katilleri İstanbul'da belediye yönetimini belirleyemez. FETÖ söz söyleyemez. Mehmetçik katilleri İstanbul'da belediye yönetimini etkileyemez. İstanbul'un talihi terör yuvalarından gelen talimatlarla tayin edilemez. İnanıyorum ki İstanbullu kardeşlerimiz de bizimle aynı şuur ve kararlılıktadır.

31 Mart'tan sonra İstanbul seçimleri hakkında çok şey yazıldı, söylendi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçimlerin yenilenmesi gerektiğini devamlı söyledik. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenme sebepleri ayan beyan ortadadır. 2018 yılında yapılan bir kanuni düzenlemeyle sandık kurulu başkanları ve en az bir üyesinin kamu görevlisi olma şartına riayet edilmemesi seçimin güvenliğine gölge düşürmüştür."

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