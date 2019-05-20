Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ukrayna'da Zelenskiy'nin göreve başlama törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in göreve başlama törenine katıldı. Nisan ayında yapılan seçimlerde yüzde 73,2 oy oranıyla Devlet Başkanlığı yarışını kazanan Zelenskiy için Ukrayna Parlamentosunda yemin töreni düzenlendi. Yemin törenine Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı. Parlamento Genel Kurulunda kürsüdeki anayasa kitabı üzerine el basarak yemin eden ve göreve başlayan Zelenskiy'e Devlet Başkanlığı Mazbatası ve bazı devlet sembolleri verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, töreni özel locadan Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ile izledi. Devlet Başkanı Zelenskiy, daha sonra Mariyinsky Sarayı'nda kutlamaları kabul etti. Zelenskiy'i kutlayan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mariyinsky Sarayı'ndan ayrılışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan Ukraynalılar ile tokalaştı, sohbet etti.

(AA)