'Cumhur ittifakı mitil atılmış gibi çalışıyor'

Yıldırım, “Bahçeli ile ortak bir programınız olacak mı?” sorusuna “Şu anda böyle bir planlamamız yok. Mitil atılmış vaziyette ve çalışmalar devam ediyor” dedi. Bir gazetecinin 15 Temmuz Şehitler Otogarı’yla ilgili sorusuna Yıldırım, şu yanıtı verdi: “Şu anda ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi bir vaatte bulunamam. İnşallah 23’ünden sonra bismillah deyip göreve başlayınca bunları ele alır gereken neyse yaparız. 5 Mayıs’ta bittiyse 10 gün daha beklesin. Bir şey olmaz. Kimse gidip de ‘Hadi burayı boşaltın’ diyecek hali yok.”

'Süperali' online

AK Parti gençlik örgütü Binali Yıldırım için online oyun yaptı. Süper Mario'dan esinlenilerek hazırlanan oyunda Yıldırım, Yüksek Hızlı Tren, ‘Duble yol’ gibi projelerin yardımıyla, engelleri aşıyor ve İBB Başkanlığı’nı kazanıyor. Oyunda Yıldırım’ın arkasında bıraktığı isimler arasında İl Başkanı Kaftancıoğlu da var. Yıldırım oyunu Twitter'dan “Süpersiniz gençler” diyerek duyurdu.