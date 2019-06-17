'CHP itiraz etmeseydi seçim tekrarlanmazdı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde ortak yayında soruları yanıtladı. Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan ve televizyonlardan canlı yayınlanan tartışmada adaylara 17'si ortak, 3'er tanesi adaya özel soru olmak üzere 20 soru yöneltildi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı canlı yayın saat 21.00’de başladı, 3 saat sürdü. Tarihi buluşma programının gerçekleştirileceği stüdyoda Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun birer danışmanı da hazır bulundu.

OYLAR ÇALINDI BAŞKA İZAHI YOK

"Biz bu seçime niye gidiyoruz?" sorusu üzerine Binali Yıldırım, şu yanıtı verdi: “Bizim tercihimiz seçimin yenilenmemesiydi. Bunun için çok çabaladık ancak CHP bize yardımcı olmadı. Keşke oyların tamamı sayılabilseydi kimsenin kafasında bir tereddüt şüphe kalmayacaktı. Bu seçimde oylar çalındı. Yüzde 10'u sayıldı, 23 binlerden fark 10 bin küsürlere düştü. Benim oyum, CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır. Bunun başka bir izahı yok. Siz yolda gidiyorsunuz birisi cüzdanınızı çekti. Polise gidiyorsunuz 'cüzdanım çalındı' dersiniz. 'Benim cüzdanım yer değiştirdi' demezsiniz. Nitekim sayımlarda da bu ortaya çıktı. YSK da bu delilleri dikkate alarak seçimin yenilenmesine karar verdi.”

AA'YLA GÖRÜŞMEDİM

İmamoğlu'nun Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçları yayınını neden kestiğine ilişkin sorusuna Yıldırım, “AA niye yayını kesti, kesmedi, benim işim değil. Bir kere Ekrem Bey şunu söyledi; 'Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik' dedi. Bu kocaman bir yalan. CHP'nin itirazı var. Ve 5 dakikada alınan karar var” dedi. İmamoğlu’nun “AA Genel Müdürüyle görüşmedim demesine inanmıyorum. 'AA yanlış yapmıştır, insanları yanıltmıştır' demek o akşam adına verilmesi gereken cevaptır” demesi üzerine Yıldırım, şöyle konuştu: “İthamlar var. Hukuk mücadelesi vererek hakkımızı aradık. 31 Mart'ta Anadolu Ajansı'yla görüşmedim. Görüşsem 'Görüştüm' derim. Benim görevim değil ki AA'nın veri akışı. Bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Ben bakanlarla her zaman görüşürüm.”

Adaylardan Babalar Günü hediyesi

23 Haziran seçimi öncesi, AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ortak yayında, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. 2 aday mal varlıklarını kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi. Yıldırım ile İmamoğlu, Babalar Günü vesilesi ile birbirlerine ve programın moderatörü İsmail Küçükkaya'ya hediye takdim etti.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, ortak yayın sonrası aileleri ve moderatör İsmail Küçükkaya'yla birlikte fotoğraf çektirdi.

Aileleriyle geldiler

Yayının yapıldığı Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'na CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu ile geldi. Gazetecilerin Babalar Günü'nü kutlayan İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak" dedikten sonra içeri girdi. Daha sonra da AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kongre merkezine eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile geldi. Gazetecilerle selamlaşan ve Babalar Günü'nü kutlayan Yıldırım, beraberindekilerle salona geçti.

300 mahallede kreş yapacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, ev kadınlarını destekleyecek projelerini anlattı.

Ev kadınlarının el emeği göz nurlarını değerlendireceklerini belirten Binali Yıldırım, "Asıl yoğunlaşmamız gereken kesim ev kadınları. Her eve katkı sağlayacağız. İstanbul’un 300 mahallesinde kreş yok. Bu 300 mahallede kreş yapacağız. Ev kadınları çocuklarını rahat bir şekilde bırakacak" dedi.

Binali Yıldırım: 500 bin kişiye istihdam sağlayacağız

Binali Yıldırım projelerini şöyle anlattı: “Yapacağımız projelerle çekeceğimiz yatırımcılarla 500 bin istihdam sağlayacağız. Tuzla'da Biyoteknoloji vadisi kuracağız burada 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Gençleri istihdam edeceğiz ama istihdamı biz yapmayacağız. Onların akıl terini sermayeye dönüştürecek ürüne dönüştürecek bir imkan sağlayacağız. Pendik'te teknoloji geliştirme bölgesi burada da firmaların AR-GE'leri olacak. Gençler benim kankam, 10 GB internet bedava olacak.”

Vakıflara nakdi yardım yapılmadı

Moderatörün Sayıştay raporunda, son 5 yılda 753 milyon liralık zarardan bahsedildiği, vakıflara ayrılan paraların da son 1 yılda 308 milyon lira olduğu iddiasını Binali Yıldırım yalanladı. Yıldırım, raporda 108 bin liralık bir usulsüz işlemden bahsedildiğini dile getirerek, "Bu yalan. Yalan olduğu İBB tarafından açıklandı, defalarca. Ekrem İmamoğlu, 'temiz vakıflara veririm' diyor. Vakfın temiz olup olmadığına kim karar verecek? Bahsettiği vakıflara nakdi yardım yapılmamıştır. Belediyeler vakıflara nakdi kaynak aktaramaz" dedi.

İmamoğlu'na 'Başkan' dedi!

Canlı yayının moderatörü İsmail Küçükkaya'nın, yayının başında Binali Yıldırım'a "aday" derken, CHP adayı İmamoğlu'na "başkan" diye hitap etmesi dikkat çekti. Küçükkaya açılışı şu sözlerle yaptı: "Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu...."

'Sonuçları AA değil YSK açıkladı'

Anadolu Ajansı'ndan (AA) yapılan açıklamada, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun, ortak yayınlanan tartışma programının başından itibaren defalarca AA'nın adını anarak ajansı haksız itham edip hedef gösterdiği belirtildi. Açıklamada, "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye’de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır" denildi.

İki adayın 3 saat süren ortak yayınını vatandaşlar ilgiyle izledi.

Ekrem İmamoğlu: Ordu Valisi'ne hakareti yine inkar etti

VIP krizi çıkaran İmamoğlu, Ordu Valisi'ne 'it' dediğine ilişkin görüntüler varken 'basitlik dedim' diyerek hakaretini kamufle etmeye çalıştı. Yıldırım ise şöyle konuştu: "'Soruları İsmail Bey'den aldı' dedi. Almadığım yönünde açıklama yaptınız. Saadet adayının çocuğunun İGDAŞ'tan çıkarıldığını söyledi, kendisi yalanladı. Ordu'daki görüntülere ilişkin 'basitlik' diye bir icatta bulundu. Milletten özür dilemelidir."

Veri kopyalama FETÖ taktiğidir

İmamoğlu, veri tabanı kopyalama talimatını "Veri yedekleme işlemidir” diyerek geçiştirdi. Yıldırım da "Bu veri kopyalama işlemi bir FETÖ taktiğidir" dedi. Danışmanı FETÖ imamı Erkan Karaarslan olan İmamoğlu, FETÖ'yle teması olmadığını da söyledi.

Yaklaşık 180 basın mensubu takip etti

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki canlı yayın tartışmasını sadece Türk medyası değil dünyanın dört bir yanından gelen çok sayıda yabancı basın mensubu takip etti. Ortak yayının yapıldığı kongre merkezinin bahçesine, gazeteciler için basın çadırı kuruldu. Yaklaşık 180 basın mensubu tarihi buluşmada hazır bulundu. Milyonların izlediği canlı yayını basın mensupları kurulan dev ekrandan izledi.