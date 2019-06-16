Canlı yayın öncesi yorumladı: Binali Yıldırım doğru yolda, İmamoğlu öfkeli

Hem mevcut durum hem canlı yayında yaşanabilecekleri analiz eden Özkır’ın yorumları şöyle:

23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için son düzlüğe girildi. Her ne kadar dört aday resmi olarak yarışacak gibi görünüyorsa da yarış Cumhur İttifakı adayı AK Partili Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu arasında geçecek. Kamuoyu araştırmalarına göre Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel’in yarışın içinde olma ihtimalleri yok.

31 Mart seçimlerinde İstanbul’da kendi adayıyla yarışın içinde bulunan Demokrat Parti, Türkiye Komünist Partisi, Demokratik Sol Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi ise adaylarını geri çekti.

HDP, CHP’yi destekliyor

31 Mart’tan önce resmi olarak Millet İttifakı içinde olmamasına rağmen CHP’nin İstanbul adayını destekleyen Halkların Demokratik Partisi (HDP) 23 Haziran öncesinde de aynı pozisyonunu koruyor. HDP Eş başkanı Pervin Buldan İstanbul’daki kampanya çalışmalarında sık sık “bu seçimi alacağız” açıklamasını yapıyor. HDP’nin bir adayı olmamasına rağmen bu açıklamaların yapılması CHP adayının desteklendiği gerçeğini teyit ediyor. Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki yöneticilerinden Duran Kalkan ise örgütün uzantısı Yeni Özgür Politika gazetesinde yayınlanan yazısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’taki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe harekatına karşı İstanbul seçimlerinde CHP adayının desteklenmesini istemesi de aynı kapıya çıkıyor. Kalkan, Hakurk’ta kaybediyoruz ama İstanbul’da CHP üzerinden kazanabiliriz söylemini kullanıyor.

BİNALİ YILDIRIM

Binali Yıldırım için AK Parti ve Ekrem İmamoğlu için CHP sahada. Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ise Yıldırım lehine çalışmalarını sürdürüyor. Millet İttifakı’nın resmi ortağı İYİ Parti de CHP adayını desteklemek için sahada. Bununla birlikte biraz daha öze inildiğinde kampanyalarda iki tarafın da kendi adaylarını öne çıkardığı görülüyor. Partiler ise genel olarak saha çalışmalarına ağırlık vermiş durumda. Yüz yüze iletişimin imkanlarından faydalanabilmek için yapılan ziyaretler, ev toplantıları, esnaf buluşmaları ön planda. İki aday da sık sık İstanbul’da nüfusu yoğun olan illerin iş adamları vakıfları ve hemşeri dernekleri ile buluşmalar gerçekleştiriyor. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun Ramazan Bayramı süresi boyunca Anadolu’da çeşitli şehirleri ziyaret etmesi de İstanbul seçiminin şehrin sınırlarını aşan niteliğine vurgu yapıyor. Bu yüzden iki aday da kent dışına çıkarak dışarıda oluşturabilecekleri sinerji ile İstanbul seçiminde ibreyi kendi lehine çevirebilme çabasındaydılar.

DOĞRU SEÇİM

İki adayın kampanyasına bakıldığında AK Parti 31 Mart öncesine göre yeni bir anlayışla seçmenin karşısında. Kampanya İBB adayı Binali Yıldırım üstüne kurgulanmış. Hem görsellerde hem de söylemde Yıldırım öne çıkartılıyor. Kampanya içeriğini oluşturan siyasal reklamların dili pozitif. Geleceğe yönelik umut vaat eden ve kararsız seçmeni cezbedecek ılımlı bir yaklaşım ön planda. Binali Yıldırım’ın sempatik ve samimi yönü öne çıkartılmış. Slogan olarak tercih edilen “Yaptık Yine Biz Yaparız” ifadesi hem Binali Yıldırım’ı hem de AK Parti’yi temsil etmede doğru seçim. Seçmene güven veriyor. Geçmişle gelecek arasında köprü kuruyor bu slogan. AK Parti’ye yakın toplumsal çevreler ile kurulan temas ise Yıldırım lehine oluşan sinerjiyi tabana yaymış durumda. Müttefiklerle birlikte hareket ediliyor. Tavan ile taban arasında ortak hedefe yürüme konusunda amaç birliği oluşturulmuş.

CHP bocalıyor

Cumhuriyet Halk Partisi seçim kampanyasında “Herşey Güzel Olacak” sloganını kullanıyor. Kampanya yine Ekrem İmamoğlu Üzerine kurgulanmış. Onun 18 günlük İBB başkanlığı döneminde ön plana çıkan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise arka planda kalmayı tercih ediyor. 31 Mart öncesine göre CHP adayının giderek artan bir inandırıcılık sorunu var. Kamuoyunun yakından takip ettiği konulardaki “bir duyum aldım” ifadesiyle başlayan cümleleri muhatapları tarafından sık sık yalanlanıyor. Bu yalanlamalar karşısında ise CHP adayı ya sessiz kalıyor ya da “öyleyse sevinirim” cümlesini kurarak kendince bir propaganda yöntemi kullanıyor. Mesela CHP adayının “Binali Yıldırım soruları İsmail Küçükkaya’dan istemiş”, “CNN Türk benim katıldığım programın çekimini yapan kameramanları kovmuş” ve “İBB’de benimle çalışan çaycıyı Sultanbeyli’ye sürmüşler” diyerek farklı zamanlarda dile getirdiği ifadeler yalanlanan cümlelerinden bazılarıdır.

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