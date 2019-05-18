'Belediye ve muhtarlık seçimleri ayrı yapılmalı'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul muhtarlarına hitap etti. Yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılması her iki seçimin de daha sağlıklı yürümesini temin edecektir” dedi.

DAİRE BAŞKANLIĞI KURDUK

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: “Bizim gözümüzde muhtar, mahallesindeki her bir hanesinde sevinci de hüznü de bilmesi gerekendir. İçişleri Bakanlığı bünyesinde muhtarlık daire başkanlığını ve bilgi sistemini biz kurduk. Bu muhtarlık müessesesine verdiğimiz önemin bir göstergesidir.”

BİZİ AYIRAMAYACAKLAR

Erdoğan şöyle devam etti: “Kim bizi ayırmaya gayret ediyorsa karşısında benim muhtar kardeşlerimi bulacak. Birileri sürekli ülkemizin başına kara bulutlar toplamaya, dışarıya karşı olumsuz tablo o çizmeye çalışıyor. Ezanlarımızın dinmemesi, bayrağımızın inmemesi için tüm gücümüzle vatanımızı savunacağız. Vatanımızı savunacağız, boynumuza asla tasma taktırmayacağız. Gerekirse boyun kopar, asla çekilmeye, itilmeye gelmez.

SONUCA SAYGI DUYARIZ

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “26 ilçenin her birinde ilçe belediye başkanlığında sonucu değiştirmeyen oylar büyükşehirde seçimin sonucunu tersine çevirebiliyor. Büyükçekmece’deki mücadelemiz olumsuz sonuçlandı. Hukuka saygımız gereği kararı eleştirebiliriz ama sonuca da saygı duyarız. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını, demokrasimizi lekelemek için bir fırsata dönüştürmeye çalışanlara, cevabı hep birlikte verelim.”

Kandil’le işbirliği yaptılar

CHP’ye eleştirilerde bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’ye demokrasi getirdiklerini söyleyenler 1946’da açık oy, gizli tasnif yöntemini uyguluyorlardı. Bunu yapan o dönemin CHP’lileriydi. 28 Şubat’tan 27 Nisan bildirisine hatta 15 Temmuz’a kadar sayısız sabıkaları var, Kandil’dekilerle işbirliği yapanlar bunlar, bölücü terör örgütünden aleni destek almaktan da FETÖ taşeronluğundan da asla çekinmezler. Türkiye ortak paydası anlayışından başka bir çözüm yolu görmüyoruz, düşünmüyoruz.”

Oyları çaldılar, bu kadar basit

31 Mart seçiminde yaşanan hukuksuzluklara değinen Erdoğan, şunları söyledi: “Seçim kanununda mart ayında yapılan bir değişiklikle, sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlisi, memur olma şartı getirtilmiştir. Yani işçi ve ya sözleşmeli fark etmez sandık kuruluna başkan olamaz. Ya da ikinci bir üye olamaz. Memur olması şart. Bu sorunu 31 Mart seçimlerinde aradaki farkın sürekli azalması sebebiyle mercek altına alınmasıyla tespit ettik.”

16 BİN OY ÇALINDI

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Sadece sandık kurulu üyeleriyle olan usulsüzlüğün yanında pek çok yanlışı da ortaya çıkardık. İstanbul’da yaklaşık 62 bin sandık kurulu üyesinden 20 bine yakını kanuna aykırı atanmıştır. 5388’i mühürsüz, 694’ü imzasız, 234’ü tamamen boş, 498’i eksik doldurulmuştu. Bunlar sadece bizim tespit edebildiğimiz usulsüzlüklerdi. 42 bin oya tekabül eden 123 sandık ortaya çıkarılmıştır. Oyları çaldılar bu kadar basit. 16 bin oy çalındı. Yüksek Seçim Kurulu haklı olarak seçimin yenilenmesi kararını vermiştir.”

Erdoğan İstanbul’da vatandaşlarla buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu kabul etmek üzere Vahdettin Köşkü’ne geçti. Yol güzergahı üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla makam aracını durdurarak sohbet eden Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen engelli bir vatandaşı da kırmadı. Erdoğan, makam aracından inerek, engelli genç ile fotoğraf çektirdi. Erdoğan, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan’ın mezarlarını da ziyaret etti.

Rus konuğu ağırladı

Başkan Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenk’i kabul etti. Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.