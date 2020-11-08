Başkan Erdoğan'ın konuşmasında "Ece Ayhan" detayı

Başkan Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde katılımcılara hitap etti.

Burada yaptığı konuşmada iktidara geldikleri günden itibaren vesayetle mücadele ettilerine vurgu yapan Erdoğan şair Ece Ayhan'ın şiirine gönderme yaparak sözlerini süsledi.

Erdoğan "Şairin dediği gibi, biz bugünlere tüzüklerle çarpışa çarpışa geldik. Kimi zaman yutkunduk, kimi zaman kalbimizde fırtınalar koptu, gözlerimizde şimşekler çaktı. Kimi zaman var gücümüzle hakikati haykırdık, kimi zaman tüm gücümüzle yumruğumuzu savurduk ama hiçbir zaman bize dayatılan düzene teslim olmadık. Hep Hakkın, hakikatin yolunda, milletimizin bize gösterdiği istikamette çalıştık." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın sözünü ettiği Ece Ayhan'a ait şiir:

Yalınayak Şiirdir

1. Biz tüzüklerle çarpışarak büyüdük kardeşim

Emrazı Zühreviye Hastanesi’ne kapatıldı anamız

Adıyla çalışan ermiş Sirkeci kadınlarındandır



Şeker atar hala mazgallardan Cankurtaran’da

Acı Bacı’nın acı bilmez uçurtma çocuklarına



Yıl sonu müsamerelerine kimler çıkarılmaz?

2. Velhasıl onlar vurdu biz büyüdük kardeşim

Babamız dövüldü güllabici odunlarla tımarhanede

Acaba halk nedir diye düşünür arada işittiği



Dudullu’dan ta Salacak’a koşarak alkışlayalım

Fazla babalarıyla dondurma yiyen çocukları



Hangi çocukların neye imrenmesi yalınayak şiirdir?