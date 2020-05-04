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  3. Başkan Erdoğan'dan 3. yıl paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 3. yıl paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 3. yıl paylaşımı

Başkan Erdoğan, AK Parti'ye tekrar resmen üye oluşunun üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu

Başkan Erdoğan, AK Parti'ye tekrar resmen üye oluşunun üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, "Partimiz çatısı altında birlikte bulunduğum tüm kardeşlerim gibi bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamdediyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletimiz tarafından kabul edilmesiyle birlikte, Binali Yıldırım kardeşim başta olmak üzere tüm dava arkadaşlarımın sahip çıktığı yuvamız AK Parti'ye tekrar resmen üye oluşumuzun üzerinden 3 yıl geçti. Partimiz çatısı altında birlikte bulunduğum tüm kardeşlerim gibi bu davanın neferi olduğum için Rabbime her gün hamdediyorum."


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