Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu saldırıdan sonra ilk kez bir araya geldi
Devletin zirvesi AYM'nin kuruluş yıl dönümü töreninde buluştu. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da katıldı. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu tören öncesi tokalaştı.
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara’da katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. Kalabalık bir grubun saldırısına maruz kalan Kılıçdaroğlu, götürüldüğü evden 1.5 saat sonra çıkartılmıştı.
Başkan Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu, saldırıdan sonra ilk kez bir araya geldi.