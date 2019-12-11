Başkan Erdoğan: Nobel kendini bitirdi, (bana verilse) almam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi’nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen “Her İnsan Bir Dünya” temalı programda üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Nobel Edebiyat Ödülü’nün bu yıl, Boşnaklara yönelik katliamları savunan Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesine tepki gösteren Erdoğan, “Size Nobel ödülü verilirse alır mısınız” sorusuna “Almam” cevabını verdi. Erdoğan şunları söyledi:

NOBEL ZULME ORTAK OLDU

"Aslında bu çok önemli bir sınavdı. Bu Nobel kendini tüketmiştir ve bitirmiştir. Tamamen siyasi tamamen ideolojik bir konumdadır. Benim için Nobel’in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Sözümüzün geçebileceği bütün ülkeleri de haberdar ettik. Böyle bir katili ödüllendirmek aslında zulm ile ortak hareket etmektir. Bizim bu tür şeyi kabul etmemiz zaten mümkün değil. Aziz Sancar hocamıza vermiş oldukları ödülde tartışılacak hiçbir şey yok, eyvallah biz de alkışlarız. Ama kalkıp da böyle teröristleri siz Nobel’e layık görürseniz bizim de bunu tanımamız mümkün değildir. Bu Nobel öyle bir şey ki bir ülkede bir başkan cumhurbaşkanı seçiliyor hemen ödül veriliyor.”

BEĞENDİĞİ LİDERLER

Erdoğan’a tarihte en beğendiği liderlerin kim olduğu soruldu. “Bir Müslüman olarak tek liderimiz sevgili Peygamberimiz” diyen Erdoğan tarihteki Türk liderleri ve Atatürk'ü saydı. Erdoğan günümüz liderleri için de şunları söyledi: Körfez’de Şeyh Tamim’i beğenirim. Başbakanlığım döneminde Almanya’nın Şansölyesi Schröder, İtalya’da Berlusconi... Sayın Trump'ın gizli bir ajandası yok, bana karşı açık ve net. Bir diğer isim Putin’dir. Onun da saklısı, gizlisi yok. Karşılıklı adımlarımızı atıyoruz. İnanıyorum ki bölgede barışı birlikte sağlayacağız."

LİBYA’YA ASKER GÖNDEREBİLİRİZ

Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de Libya’yla yapılan anlaşma gibi kıyısı olan diğer ülkelerle anlaşma söz konusu mudur? Türkiye, Libya’ya asker gönderecek mi” sorusuna şu cevabı verdi: "Kıyıdaş ülkelerle birlikte her türlü adımı atabiliriz. Ancak ‘hepsi benim olsun’... Hayır, bu mantıkla olmaz. Bu noktada da biz kıyıdaş ülkelere bunların bilgilerini sürekli gönderiyoruz. Talep olursa Libya’ya hele hele böyle bir güvenlik anlaşmasını da imzaladıktan asker gönderebiliriz. Önümüzde bir engel söz konusu değildir.”

110 BİN KİŞİYE VATANDAŞLIK

Suriyeli göçmenlerin durumuyla ilgili sorulara cevap veren Erdoğan, “Şu an itibarıyla 110 bin Suriyeliye biz vatandaşlık verdik. Biz bu 110 bin vatandaşlığın dışında diğerleri için de bu vatandaşlık sürecini daha da arttırmak durumundayız. Niye? Çünkü bu ülkede bu insanlar kaçak, göçek yaşamasın. Biz bombalardan kaçanları Suriye’ye göndermedik. Öyle bir niyetimiz de yok” dedi.

ÖĞRENCİYE KYK MÜJDESİ

Erdoğan “KYK borçlarının silinmesi gündeminizde var mı” sorusuna şu cevabı verdi: “Değerli arkadaşlar bu şu an bizim gündemimizde. Değerlendirmemizi bütçe görüşmelerinden sonra inşallah masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak adımı da atacağız. Öğrenim kredisi daha sonra ödenmek üzere veriliyor. Atılacak adımla bu borçların silinmesi süreci olacak. Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir... Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız.”

ERDOĞAN’A GÜVEN MEKTUBU

Başkan Erdoğan, Belarus’un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Büyükelçi Rybak, Erdoğan’a güven mektubu sundu. Rybak’ın, eşi ve kızı ile bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.