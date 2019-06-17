Başkan Erdoğan: Özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması" programında konuştu.

"Mursi'nin mahkemede son nefesini vermesi kendisine yapılan zulmün sembolüdür"

Erdoğan, burada, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "İdam cezasına çarptırılan Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesi adeta kendisine ve halkına yapılan zulmün sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir, tarih şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır. Zalimler mazlumların canlarına kastedebilir, hatta onları öldürmek suretiyle şehadete yürümesine vesile olabilirler. Fakat verdikleri mücadelenin izzetine asla halel getiremezler."

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