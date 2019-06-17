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Başkan Erdoğan: Özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez

Başkan Erdoğan: Özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan "94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması" programında konuştu. Erdoğan konuşmasında İmamoğlu'na "Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması" programında konuştu.

"Mursi'nin mahkemede son nefesini vermesi kendisine yapılan zulmün sembolüdür"

Erdoğan, burada, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "İdam cezasına çarptırılan Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesi adeta kendisine ve halkına yapılan zulmün sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir, tarih şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır. Zalimler mazlumların canlarına kastedebilir, hatta onları öldürmek suretiyle şehadete yürümesine vesile olabilirler. Fakat verdikleri mücadelenin izzetine asla halel getiremezler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya kuruluşlarından, iş dünyasının çatı örgütlerine, vesayet güçlerinden, mafyatik yapılara kadar farklı odakların tehditlerine maruz kaldık 

Erdoğan: "Ordu'da bu milletin, devletin valisine ne diyor, 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama ya?"

Erdoğan: "Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez."

Erdoğan: "Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi. Madem seçildin bu işlerle neden uğraşıyorsun? Bu FETÖ sanatıdır."

Erdoğan: "Milletin inancıyla, İstanbul'un tarihiyle kavgalı azgın azınlığın bu şehrin dokusunu, kadim karakterini bozmasına izin veremeyiz."

 

 

 

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