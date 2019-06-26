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Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor

Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sisteme dönme çağrısına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor. Millet kararını verdi bu iş bitmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osaka'ya hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda buludu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sisteme dönme çağrısına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor. Millet kararını verdi bu iş bitmiştir." açıklamasında bulundu.

(AA)

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