Başkan Erdoğan Japonya ve Çin'e gidecek

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28-29 Haziran tarihlerinde Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka'da gerçekleştirilecek 14’üncü G20 liderler Zirvesi’ne katılacak. Zirvede, bu¨yu¨me, altyapı, uluslararası finansal mimari, mali du¨zenlemeler, yolsuzlukla mu¨cadele, kalkınma, istihdam, ticaret ve yatırım, kaynak verimliligˆi ve deniz plastik c¸o¨pleri ile dijital ekonomi, sagˆlık, tarım, enerji, iklim degˆis¸ikligˆi ve yolsuzlukla mu¨cadele gibi ana bas¸lıklar temelinde bir gu¨ndem izlenecek. Gündem çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G20 liderleriyle bir araya gelmesi, zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ile uluslararası örgüt temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

ERDOĞAN JAPONYA’NIN ARDINDAN ÇİN’E GİDECEK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’daki G20 zirvesinin ardından Çin’e resmi ziyarette bulunacak. Erdoğan’ın Çin ziyareti 30 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Japonya ve Çin ziyaretleri sırasında söz konusu ülkelerle bölgesel, uluslararası gündemdeki konuların masaya yatırılmasının yanı sıra ikili ilişkilerin daha ileri taşınmasına imkan verecek görüşmelerin yapılması da planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan saat 19.00’da Osaka’ya hareket edecek.

(DHA)