Başkan Erdoğan: Hiç kimse bizi bölemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Gönüllü kuruluşlarımız daha aydınlık ve daha güçlü Türkiye davamızın akıncılarıdır." ifadelerini kullandı.

"İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan, burslarla, yurtlarla, fikri, akademik sosyal ve kültürel çalışmalarla evlatlarımızın eğitimlerine destek veren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor." diyen, Erdoğan, "Bir siyasetçiye, bir idareciye düşen görev iyi işlere engel olmak değil, kötüyü, zararlıyı, faydasız olanı bertaraf etmektir." şeklinde konuştu.

"Hiç kimse bizi bölemez"

Erdoğan, "Hiç kimse bizi bölemez, hiç kimse gönüllerimizin arasına duvarlar öremez, hiç kimse bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimize gölge düşüremez. Çünkü biz Kandil'den talimat almıyoruz, teröristlerden talimat almıyoruz." dedi.

"Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Biz hep dindarının da sekülerinin de gencinin de yaşlısının da temsilcisi olduk." şeklinde konuştu.

"Bu milletin en büyük gücü birliği ve kadim kardeşliğidir"

Erdoğan, "Bu milletin en büyük gücü şu anda içinde bulunduğumuz birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim yalanı bir siyaset yapma yöntemi haline dönüştürüyorsa Türk demokrasinin altını oyuyor demektir." ifadelerini kulandı.

Erdoğan, "Bu milletin valisine 'it' diyen bir insandan siyasetçi olmaz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi yarışı kavgaya dönüştürmenin kimseye faydasının olmayacağını söyledi.

"Muhammed Mursi'nin ölümü normal bir ölüm değildir"

Muhammed Mursi'nin ölümünün normal bir ölüm olmadığını kaydeden Erdoğan, "Muhammed Mursi'nin ölümü kesinlikle şaibelidir ve biz bunun da takipçisi olacağız." dedi.

Rakip aday 'Hırsız kim' diyor. Oyların çalınması ve usulsüzlükler var. Usulsüzlük hukuki ifadedir, çalınması olayı siyasi ifadedir.