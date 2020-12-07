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07 Aralık 2020 Pazartesi 17:10 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan büyükelçileri kabul etti

Başkan Erdoğan büyükelçileri kabul etti

Başkan Erdoğan, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal'i ve İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'ü kabul etti. 2 büyükelçi Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal'i ve İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'ü kabul etti.  

AA'nın haberine göre, Büyükelçilerin Erdoğan'a güven mektubu takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da güven mektubunu sundu.

Güven mektubu kabul programında, Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed ve Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek de bulunuyor.

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