Bakan Soylu'nun kabulü

Bakan Soylu'nun makamında gerçekleşen kabulde, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı ile diğer yetkililer hazır bulundu.

Soylu, kabulde yaptığı konuşmada bu görüşmeyi çok önemsediklerini vurguladı.

Görüşmenin, Türkiye ve Rusya arasında devlet başkanları liderliğinde süren iş birliğini kuvvetlendireceğini belirten Soylu, "Bugün birçok cephede terörle mücadele ediyoruz. PKK/PYD'den DEAŞ ve FETÖ'ye kadar. Bu konuda elde ettiğimiz çok tecrübeler var. Dünyanın yeni uğraştığı terör ve suç alanları var. Bu konuda geliştirdiğimiz kabiliyetleri dünyanın başka ülkeleriyle paylaşmaktan çekinmiyoruz." diye konuştu.

Soylu, Türkiye olarak bugün gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş 100'ün üzerinde ülkeye "know-how" hizmeti verdiklerine işaret etti.

Terörle küresel bir mücadele verilmesi gerektiğini vurgulayan Soylu, çevre ülkelerle iyi ilişkiler kurmadıkları takdirde suç türleriyle mücadelede kapasite artırmakta zorlanacaklarını ifade etti.

Soylu, "Farklı milliyetlerimiz, dillerimiz, coğrafyalarımız olabilir ama terörle mücadelede tek bir dili kullanmalıyız. Aynı dili kullanırsak terörü esir ederiz." dedi.

- "EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ YAPACAĞIZ"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ise ziyaretin ilk olma özelliği taşıdığını belirtti.

9 kişiden oluşan Rus heyetinin 5 gün boyunca Türkiye'de bulunacağını aktaran Çetin, Rus heyetiyle çeşitli eğitim iş birliği görüşmeleri yapacaklarını anlattı.

Çetin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin öncülüğündeki ilerleyen iki ülke arasındaki iş birliğinin, bölgenin barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını değerlendirdiklerini söyledi.

- "RUS ULUSAL MUHAFIZLARI İLE TÜRK JANDARMASI ÇOK BENZER"

Rusya Federal Muhafız Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zolotov da Jandarma Genel Komutanlığının yapısını öğrenmek ve profesyonel kadrolarının eğitimlerini yerinde görmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini anlattı. Zolotov, Rus ulusal muhafızları ile Türk jandarması arasında çok benzerlikler olduğunu söyledi.

Zolotov, ziyaretin iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesi ve güvenlik alanındaki iş birliği için iyi bir temel olacağını ifade etti.

(AA)