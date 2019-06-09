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09 Haziran 2019 Pazar 18:12 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 18:22

Bakan Soylu'dan Koç Holding'e yanıt: Talihsizliklerinizi iyi biliriz

Bakan Soylu'dan Koç Holding'e yanıt: Talihsizliklerinizi iyi biliriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koç Holding'in, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na uçak tahsis edildiğine ilişkin sözleriyle ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi: "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz. Bildiğimizi de bilirsiniz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turunda kullandığı Koç Holding’e ait uçağa vurgu yaparak, "Koç'un özel uçağı altına tahsis edilmiş. Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum. Beni kim kınarsa kınasın. Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim'deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar” demişti.

KOÇ HOLDİNG AÇIKLAMA YAPTI

Koç Holding ise bugün bir açıklama yaptı. "İftiraların Süleyman Soylu'nun talihsiz açıklamaları ile yeniden gündeme gelmiş olmasını üzülerek takip ediyoruz" denilen açıklamada, İmamoğlu'nun söz konusu uçağı holding bünyesinde 1990’dan beri hizmet veren Setair aracılığı ile kiraladığı belirtildi.

BAKAN SOYLU: SİZİN TALİHSİZLİKLERİNİZİ İYİ BİLİRİZ

İçişleri Bakanı Soylu ise Koç Holding’in açıklamasına sosyal medya hesabından "Ben tıraşımı Yunanistan’da olmam Türkiye’de, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, Kahtalı Mahmut Usta’da olurum. Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz. Bildiğimizi de bilirsiniz…" sözleriyle yanıt verdi.

ANANAS EMOJİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Soylu’nun mesajında kullandığı ananas emojisi dikkat çekti. FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimi sürecinde FETÖ elebaşı Gülen’in bir konuşması internete düşmüştü.  O konuşmada Uganda'daki rafineri için Koç grubuna teklif götürülmesi, ananas ve tespih hediye edilmesi ifadeleri vardı

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