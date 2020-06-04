'Antifa' Suriye'de müttefik, ABD'de terörist oldu

OSMAN NURİ CERİT



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV’de Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel’in sorularını yanıtladı. ABD’de polisin ırkçı cinayetinin ardından başlayan olaylara değinen Çavuşoğlu, eylemlere öncülük eden ‘Antifa’ adlı grubun Başkan Donald Trump tarafından ‘terör örgütü’ ilan edildiğini hatırlattı. Çavuşoğlu, “Bu bir ülkenin kendi kararıdır. Ama aynı Antifa gelip de Suriye’de Türk askerine silah doğrulttuğu zaman, PKK/YPG safına geçip bize saldırdığı zaman da, ABD gibi müttefiklerin aynı hassasiyeti göstermesi gerekiyor” dedi. Çavuşoğlu şunları söyledi:

ABD’YE İTİDAL ÇAĞRISI



“Polisin herhangi bir insanı bu şeklide öldürmesi kabul edilemez. Burada bir ırkçılık var. Biz bu cinayetin vandalizme dönüşmesini de çok tehlikeli buluyoruz, desteklemeyiz. Umarım sağduyu bir an önce hakim olur. Biz itidal çağrısı yapıyoruz. Irkçılık yeniden hortladı. Müslüman, göçmen düşmanlığı var.

AYASOFYA TÜRKİYE’NİN MÜLKÜ



Fetih Şöleni’ni sırasında Ayasofya’da Kuran okunmasına Yunanistan’dan gelen tepkilere değinen Çavuşoğlu, “Türkiye’de ezanın ya da Kur’an-ı Kerim’in nerede okunacağını Yunanistan belirleyemez” dedi. Çavuşoğlu şunları söyledi: “Ayasofya Yunanistan’a ait değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir mülküdür ve fethedilmiştir. Avrupa’da cami olmayan tek başkent Atina’dır.

Yunanistan halkın seçtiği müftülere namaz kıldırdığı için hapis cezası vermiştir. Koronavirüsü bahane ederek Batı Trakya’da ezanı susturmak istedi. Sen ezanı susturmak için girişimde bulunacaksın, sonra Türkiye’de Kuran okunduğu diye bas bas bağıracaksın.”

SERRAC ANKARA’YA GELİYOR



Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın bugün Ankara’da olacağını belirten Çavuşoğlu, “Son zamanda yaşanan gelişmeler gösteriyor ki Hafter bu savaşı kazanamaz. Burada esasen askeri bir çözüm değil siyasi bir çözüme gitmek lazım. Durum değerlendirmesi elbette yapılacak, ama biz her görüşmemizde siyasi çözüm konusunda telkinde bulunuyoruz. Telkinlerin yanı sıra adımlar da atıyoruz. Libya’ya istikrar ve huzurun gelmesini istiyoruz” dedi. Çavuşoğlu Akdeniz’de oldubittiye izin vermeyeceklerin de sözlerine ekledi.

İSRAİL: TÜRKİYE ÜSTÜN



Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere bildirdiği Doğu Akdeniz’deki deniz sınırları içinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın sismik araştırma ve sondaj ruhsat başvurusunda bulunduğu yeni ruhsat sahalarını gösteren haritayı paylaşması dünyada yankı buldu. Yayınlanan harita ve Libya’da Türkiye’nin Hafter’e karşı elde ettiği zafer, İsrail basınında da karşılık buldu. Haaretz yazarı Zvi Bae’el, Türkiye’nin; sahada attığı sağlam adımlar ile Doğu Akdeniz’deki üstünlüğünü kabul ettirdiğini yazdı.

LİBYA ORDUSU TRABLUS HAVALİMANI’NI KUŞATTI



Libya ordusu, darbeci Hafter’e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havalimanı’nı kurtarma operasyonunun resmen başladığını duyurdu.

LİBYA’DA TARAFLAR ARASINDA DİYALOG BAŞLADI



Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) 5+5 komitesinde temsil eden bir kaynak, BM delegesinin katılımıyla iki taraf arasında iletişimin bugün başladığını duyurdu.