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  3. Akın Öztürk'ün emir subayı tutuklandı

Akın Öztürk'ün emir subayı tutuklandı

Akın Öztürk'ün emir subayı tutuklandı

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin kilit isimlerinden eski orgeneral Akın Öztürk’ün emir astsubayı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet Serdar Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Şüpheli Mehmet Serdar Ö, nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 Şubat’ta yakalanan Mehmet Serdar Ö’nün emir astsubaylığını yaptığı Akın Öztürk, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.


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