Son dakika...AK Parti'den 'Yeni Askerlik Sistemi' açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi. Muş yeni askerlik sistemine ilişkin yaş sınırının kalkacağını, 6 ayı dolduranların terhis olacağını ve bedellinin kalıcı hale geleceğini açıkladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine göre, askerlik hizmeti süresinin 6 aya düşürüleceğini, bedelli askerliğin kalıcı hale geleceğini açıkladı.
"Yeni sistemde askerlik 6 aya düşürülecek"
Muş, yeni askerlik sistemi kanun teklifine göre askerliğin 6 aya düşürüleceğini belirterek şöyle dedi:
"Yeni sistemde askerlik 6 aya düşürülecek. Bu süreyi dolduranlar kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler."
"Meclis uygun görmesi halinde bayramdan önce yasalaşabilecek"
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin, Meclisin uygun görmesi halinde bayramdan önce yasalaşabileceğini bildirdi.