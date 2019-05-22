'Adamına göre adalet uygulayan çeteden çok çektik'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni’nde katılımcılara hitap etti. Başkan Erdoğan, “Türkiye, geçmişte adamına göre, meşrebine göre adalet uygulayan çetelerden çok çekti. Ülkemizin bir daha o kötü günlere dönmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Başkan Erdoğan, hakim ve savcı adaylarına şöyle seslendi: “Bu ülke yolgeçen hanı değil. Bunun da aranması lazım. Sizlere bu hakaretleri yapanların da bir gün adalete ihtiyacı olacaktır, önlerine de bu gelecektir. İşte o zaman yapılan densizlikler, sizin adaletle hükmetmenize engel olmasın. Korkular veya korkutma gayretleri sizi asla korkutmasın. Şunu bilelim ki bir Selim kardeşimiz şehit olur ama arkasından da binlerce Selim Kiraz kardeşlerimiz gelir. Buna böyle inanıyorum. Allah rahmet eylesin. O, kararlarını adil verdiği için şehit oldu.”

MERDİVEN ALTI BİTTİ

Başkan Erdoğan şunları söyledi: "Son 17 yılda, adalet teşkilatını geliştirmek ve güçlendirmek için fiziki imkânlarından insan kaynağına, mevzuatından infazına kadar her alanda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Bunun için de biliyorsunuz adalet saraylarını kurduk. Bundan önce merdiven altı adalet dağıtılıyordu. Bunların hepsini kaldırdık, adalet sarayıyla oraya ‘Adalet aramaya gelenler huzur bulsun’ dedik. Daha içeri girerken ‘Evet buradan adalet çıkar’ bunu yakalarız. Açık konuşmak gerekirse bazen bu konuda çok ciddi zorluklar yaşadığımız oldu. Adalet teşkilatımız bir dönem vesayet güçlerinin, bir dönem FETÖ çetesinin hatta avukatlar boyutunda baktığımızda diğer terör örgütlerinin saldırılarına maruz kaldı. Yargı kurumlarını millet adına karar veren bir yapı haline getirmek için büyük mücadeleler verdik.”

Yargıya hakaret edemezsin

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul seçimi kararının ardından YSK üyelerine yönelik hakaretlerine sert tepki gösterdi.

CHP’ye eleştirilerde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin siyaset pratiğinin zaman zaman en basit nezaket sınırlarını dahi zorlayan bir hal alabildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından bazı siyasetçilerin yine bu şekilde sınırları zorladığını görüyoruz. Dün yine bir siyasi partinin genel başkanı, Meclis’teki grup toplantısında yargı mensuplarımızla ilgili ahlak, edep, insaf, hepsinden önemlisi insanlık dışı sözler sarf etti.” Erdoğan şöyle devam etti: “Bu kişiler, hiç anayasayı gözden geçirmediler mi? Anayasanın 138. maddesi çok açık ve net. Bırakın bazı ilişkiler kurmayı, ‘ima dahi edemezsiniz’ diyor yargı mensuplarına. Bunlar öyle ileri gittiler ki, bir küfretmedikleri kaldı. Her türlü hakareti yaptılar."

BUNA HAKKIN YOK

Erdoğan, "Eleştirini yapabilirsin ayrı bir konu. Zaman zaman ben de eleştiri yapıyorum. Ama küfredemezsin. Buna hakkın, yetkin yok. Hukuk ve hukukçuları sadece kendiişlerine gelen kararlar verildiğinde yüceltip aksi durumda ise yerden yere vuran zihniyeti şiddetle kınıyorum. Bunlar kabul edilemez” dedi.

Başkan Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop, Kanada Senatosu Başkanı George J. Furey'le bir araya geldi.

‘Çete’ yaftası ahlaksızlık’

“Benim partim, anayasa değiştirebilecek neredeyse güce sahip olduğu dönemde bile kapatılmakla karşı karşıya kaldı. Partimin kapatılmasını savunanlar, yine siyasetçiler ‘Ankara’da yargıçlar var’ diye meydanlara dökülüyordu. Partimiz bugünlere geldi ama hiçbir zaman bu hakaretleri yapmadık. Kararları değil de hâkimlerin şahıslarını hedef alarak, onları ‘çete’ yaftası vurup hedef göstererek, hakaret ederek yapılan eleştirinin adı densizliktir, had bilmezliktir, hatta ahlaksızlıktır.”

Eğitim reformunun sabote edilmesine izin vermeyiz

Başkan Erdoğan eğitim çalışanlarıyla iftar programında konuştu. Yeni açıklanan eğitim reformuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan şunları söyledi: “Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz. Yalan yanlış bilgilerle milletimizin aklını bulandırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Ülkemizde ileriye doğru atılan her adımı baltalamaya çalışan ideolojik saplantılarının esiri bir yıkım ekibi bulunuyor. Eğitimi siyasi hesaplaşma aracı haline dönüştürmek, açık söylüyorum en büyük zararı eğitimcilerimize ve evlatlarımıza verecektir. Eğitimin reformunun sayısı az ama sesi çok çıkan çevrelerce sabote edilmesine, farklı yönlere çekilmesine izin vermeyeceğiz.”