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  3. AB geri almamak  için bahane arıyor 

AB geri almamak  için bahane arıyor 

AB geri almamak  için bahane arıyor 

Türkiye’nin DEAŞ’lı teröristleri ülkelerine sınır dışı etmeye başlaması Avrupa’da endişe yarattı.

DEAŞ’lı teröristleri almakta ayak direyen AB ülkeleri, şimdi “örgütle bağlantısı için somut delil olmalı” mazeretini öne sürmeye başladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, söz konusu kişilerin Almanya’da mahkeme önüne çıkarılabilmeleri için DEAŞ bağlantılarını somutlaştıracak delillerin ortaya konması gerektiğini belirtti. Maas bu nedenle, “söz konusu kişilerin tutuklanmaları ya da mahkeme önüne çıkartılabilmeleri için yeterli delillere ihtiyaç duyulduğunu” söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı bunun için de Türk hükümetinin bu konudaki ayrıntılı bilgileri kendilerine iletmesi beklentisini taşıdıklarını söyledi. 

RAHATSIZ OLDULAR 

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn Brüksel’deki AB Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada Türkiye’nin yakaladığı DEAŞ’lıları iade açıklamasını eleştirdi. Planlanan iadelerin Avrupa ve Ortadoğu’nun güvenliğini tehlikeye atabileceğini öne süren Asselborn, “Bu barbarların serbest kalmaları mutlaka engellenmeli. Türkiye’nin bu konuda verdiği emirler yakışıksız” ifadesini kullandı. 


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