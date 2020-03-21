Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5547
  • 7,0589
  • 316.702
  • 85795.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Seyahat
    3. >
  3. THY Basın Müşaviri Üstün'den 65 yaş üstü yolcu açıklaması

THY Basın Müşaviri Üstün'den 65 yaş üstü yolcu açıklaması

THY Basın Müşaviri Üstün'den 65 yaş üstü yolcu açıklaması

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması yönündeki kararı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması yönündeki kararı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu.

Üstün yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"65 yaş ve üstü yolcularımız, Siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz."

TRT - EBA TV Uzaktan Eğitim Yayın Akışı

TRT - EBA TV Uzaktan Eğitim Yayın Akışı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

En güzel Miraç kandili şiirleri

Arda Turan 'en'lerini açıkladı