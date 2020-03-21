THY Basın Müşaviri Üstün'den 65 yaş üstü yolcu açıklaması
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması yönündeki kararı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması yönündeki kararı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu.
Üstün yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"65 yaş ve üstü yolcularımız, Siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz."