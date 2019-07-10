Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,681
  • 6,4033
  • 257.819
  • 98585.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Sağlık
    3. >
  3. Yaz aylarının ortak sorunu sivrisineklerle doğal mücadele

Yaz aylarının ortak sorunu sivrisineklerle doğal mücadele

Yaz aylarının ortak sorunu sivrisineklerle doğal mücadele

Yaz aylarında herkesin ortak sorunu haline gelen sivrisineklerden kurtulmak çok kolay. Yarım limonu dörde bölerek üzerine tuz koymanız sinekleri uzaklaştıracaktır.

Güne dinç başlamak için rahat bir uyku şart. Rahat bir uyku için de bitkisel tedavi uzmanları limon ve tuzu öneriyor. Uygulaması, çok kolay olan bu yöntemde yarım limonu dörde bölerek arasına tuz koymak yeterli olacaktır. Bulunduğunuz odanın hava kalitesini de artırmaya yarayan bu yöntem, astım ve bronşit için de birebirdir. Rahat uyku ve rahat nefes almak kan basıncınızı düzenler. Limon, sivrisineklerin sevmediği bir meyvedir. Ayrıca limon her tür böceği öldürür. Bu dilimler onları odanın gerisinde tutar ve sizin de rahat bir uyku uyumanızı sağlar. Çocuklu ailelerin de ortak sorunu olan sineklerden kolay yöntemle kurtulmuş olursunuz.

LİMON VE LAVANTANIN GÜCÜ

Çocuklarını kimyasallardan uzak tutmaya çalışan aileler için, bir diğer yöntem de, lavanta ve limon yağından yapılan karışımdır. Bir sprey şişesine 100 ml lavanta yağı ve 100 ml limon yağı koyarak su eklemeniz yeterli. Çocuğunuzun uyuduğu odaya sıkarak sineklerden uzak bir uyku uyumasını sağlarsınız. Lavantanın rahatlatıcı etkisi huzurlu bir gece geçirmenizi sağlar.

(Güneş)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...
Sosyal medyada bunu yaptı! Olay paylaşım
Demet Akalın sahne kıyafeti ile ezber bozdu
Adriana Lima ve Emir Uyar aşkı kanıtlandı
Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden romantik kutlama
<p>Yunanistan Donanması´na ait P 70 borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi Çanakkale Boğaz’ından g

Yunan Savaş Gemisinde İlginç Detay... Füzeler Dikkati Çekti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte İngiliz istihbaratının "çok gizli" cihazları!

Muğla'da ölü balina kıyıya vurdu