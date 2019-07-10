Yaz aylarının ortak sorunu sivrisineklerle doğal mücadele

Güne dinç başlamak için rahat bir uyku şart. Rahat bir uyku için de bitkisel tedavi uzmanları limon ve tuzu öneriyor. Uygulaması, çok kolay olan bu yöntemde yarım limonu dörde bölerek arasına tuz koymak yeterli olacaktır. Bulunduğunuz odanın hava kalitesini de artırmaya yarayan bu yöntem, astım ve bronşit için de birebirdir. Rahat uyku ve rahat nefes almak kan basıncınızı düzenler. Limon, sivrisineklerin sevmediği bir meyvedir. Ayrıca limon her tür böceği öldürür. Bu dilimler onları odanın gerisinde tutar ve sizin de rahat bir uyku uyumanızı sağlar. Çocuklu ailelerin de ortak sorunu olan sineklerden kolay yöntemle kurtulmuş olursunuz.

LİMON VE LAVANTANIN GÜCÜ

Çocuklarını kimyasallardan uzak tutmaya çalışan aileler için, bir diğer yöntem de, lavanta ve limon yağından yapılan karışımdır. Bir sprey şişesine 100 ml lavanta yağı ve 100 ml limon yağı koyarak su eklemeniz yeterli. Çocuğunuzun uyuduğu odaya sıkarak sineklerden uzak bir uyku uyumasını sağlarsınız. Lavantanın rahatlatıcı etkisi huzurlu bir gece geçirmenizi sağlar.

(Güneş)