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  3. Uyduda ortaya çıktı! Çin'de salgın 2019 yazında başlamış
10 Haziran 2020 Çarşamba 02:39 | Son Güncelleme:

Uyduda ortaya çıktı! Çin'de salgın 2019 yazında başlamış

Uyduda ortaya çıktı! Çin'de salgın 2019 yazında başlamış

ABD'nin Harvard Üniversitesi'nde uydu görüntüleri kullanılarak yapılan araştırma, Kovid-19 salgınının Çin'in Vuhan kentinde 2019 yazında başlamış olabileceğini ortaya koydu.

350 fotoğrafı inceleyen araştırmacılar, 2019 yazı sonunda Vuhan’daki hastanelerde yaşanan trafikte bariz bir artış gözlemlediklerini ve o dönemde internette yapılan tıbbi sorgulamaların ‘öksürük-ishal’ örtüştüğünü belirledi.

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