10 Haziran 2020 Çarşamba 02:39 | Son Güncelleme:
Uyduda ortaya çıktı! Çin'de salgın 2019 yazında başlamış
ABD'nin Harvard Üniversitesi'nde uydu görüntüleri kullanılarak yapılan araştırma, Kovid-19 salgınının Çin'in Vuhan kentinde 2019 yazında başlamış olabileceğini ortaya koydu.
350 fotoğrafı inceleyen araştırmacılar, 2019 yazı sonunda Vuhan’daki hastanelerde yaşanan trafikte bariz bir artış gözlemlediklerini ve o dönemde internette yapılan tıbbi sorgulamaların ‘öksürük-ishal’ örtüştüğünü belirledi.