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  3. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: Kan stokları yarıya düştü

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: Kan stokları yarıya düştü

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: Kan stokları yarıya düştü

Türkiye'deki 3 milyon ünitelik kan ihtiyacının yüzde 90'dan daha fazlasını karşılayan Kızılay, korona nedeniyle kan bağışında düşüş olduğunu duyurdu.

Stokların 50 binler bandında olması gerektiğini belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “O aşamada da yarıya düştük. Bağışçılarımızı 15 dakikalarını ayırarak kan vermeye davet ediyoruz” dedi. Kan verme merkezlerinde korona riski bulunmadığını belirten Kınık, “Merkezlerimizi 2 saatte bir dezenfekte ediyoruz. Gelenler muayene ediliyor, testleri yapılıyor” diye konuştu. 

DHA


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