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  3. Taksim'de drone'lu denetim: Sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıldı
05 Eylül 2020 Cumartesi 16:26 | Son Güncelleme:

Taksim'de drone'lu denetim: Sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıldı

Taksim'de drone'lu denetim: Sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıldı
IHA

Beyoğlu, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone'lu polis denetimi yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla tüm yurtta başlattığı koronavirüs denetimlerinde drone'lar da kullanıldı.

İstiklal Caddesi’nde polis ekipleri drone ile sosyal mesafe ve maske kullanımına yönelik anons yaptı.

İHA'nın aktardığı habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İstiklal Caddesi’nde drone uçurarak vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımına yönelik anonslar yaptı. Vatandaşlar o anları ilgiyle takip ederken üstlerinde anons yaparak uçurulan drone’un fotoğrafını çekti. Caddedeki resmi ekip araçları da anonslar yaparak vatandaşları uyardı. Öte yandan cadde üzerindeki kimi vatandaşlar maske takarken kimi vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Halkı bilinçlendirmek maksadıyla yapılan güzel bir şey

Cadde üzerindeki bir esnaf, “Çok güzel buldum, halkı bilinçlendirmek maksadıyla yapılan güzel bir şey. Bunların devamını isteriz. Çünkü biz burada yaşıyoruz, görüyoruz. Şu anda ciddi bir durum var, virüs yine yayılıyor” şeklinde konuştu.

Taksim'de drone'lu denetim: Sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıldı
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