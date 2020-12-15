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15 Aralık 2020 Salı 11:12 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Henüz aşı olmayan Pfizer CEO'su sebebini açıkladı

Son dakika haberi: Henüz aşı olmayan Pfizer CEO'su sebebini açıkladı
DHA

Dünyanın gündeminde yer alan Pfizer/BioNTech koronavirüs aşı uygulamaları devam ediyor. Pfizer CEO'su Bourla ise henüz aşı olmadı. Bourla, neden aşı olmadığı meselesine açıklık getirdi.

Koronavirüs aşısını geliştiren şirketlerden Pfizer’in CEO’su Albert Bourla henüz neden aşı olmadığını açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile birlikte aşı geliştiren ABD'li ilaç şirketi Pfizer’in CEO’su Alber Bourla, ön saflarda yer alan sağlık çalışanları,huzurevi sakinleri ve personeline öncelik verilmesi konusunda Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ile hemfikir olduğunu ve sırasını bekleyeceğini belirterek, “Daha önce aşı olmama konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

"GÜVENİ ARTIRACAKSA AŞI OLURUM"

Bourla, aynı zamanda eğer insanların aşıya olan güvenlerini artıracaksa önceden aşı olabileğini de belirtmişti.

Cuma günü Gıda ve İlaç İdaresi’nden acil kullanım onayı alan aşı, ABD’de ilk kez New York’un Queens bölgesindeki Long Island Yahudi Tıp Merkezi'nde yoğun bakım hemşiresi olan Sandra Lindsay’a uygulandı.

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