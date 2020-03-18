SABİM Korona danışma hattı numara kaçtır? Korona danışma hattı nedir?

SABİM Korona danışma hattı numara kaçtır? Sağlık Bakanlığı Danışma hattını, Koronavirüs danışma hattı olarak düzenlendiğini söylemişti. Herhangi bir hastalık durumda hastanelerden önce bu numaraların aranması isteniyor. Geçtiğimiz günlerde kamuya açılan Korona danışma hattı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KORONA VİRÜS DANIŞMA HATTI NEDİR?

SABİM ya da Koronavirüs danışma hattı geçtiğimiz hafta hizmete girdi. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, herhangi bir hastalık veya Corona virüs şüphesi gibi durumlarda Alo 184 Sabim Danışma Hattı’nı kurduklarını duyurdu. Bakan Koca, Enfeksiyon durumu halinden virüsü yaymamak adına böyle bir yola başvurduklarını söyledi. SABİM danışma hattı yarın hizmete girecek.

SABİM KORONA DANIŞMA HATTI NUMARA KAÇTIR?

ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Tütün İhbar Hattı aracılığıyla ya da Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden 4207 sayılı Kanun hükümlerinin ihlallerine yönelik ihbar ve şikâyetler Bakanlığımıza iletilmektedir.

ALO 184 SABİM FAALİYETLERİ NELERDİR?

ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Tütün İhbar Hattı aracılığıyla ya da Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden 4207 sayılı Kanun hükümlerinin ihlallerine yönelik ihbar ve şikâyetler Bakanlığımıza iletilmektedir.

Dumansız Hava Sahası Denetim Sisteminde;

Alo 184 Tütün İhbar Hattı tarafından değerlendirilen tütün ihbar ve şikâyetler, ilgili adrese en yakın tütün denetim ekibine görev olarak atanır. İhbarı alan Tütün ekibi ivedilikle verilen adrese giderek ihbarı yerinde değerlendirmektedir. Denetim ekibi tarafından ihlal tespit edilmesi halinde gerekli işlemler yapılmakta ve denetime ait görüntü ve tutanaklar sistem üzerinden merkeze iletilmektedir.