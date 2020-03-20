Remdesivir ilacı etken maddesi nedir? Remdesivir içeren ilaçlar hangisidir?

Remdesivir ilacı nedir? 2013-2016 yılları arasında Batı Afrika'da Ebola salgını için üretilen Remdesivir ilacını Koronavirüs hastalığının tedavisinde etkili olabileceği ortaya atıldı. Remdesivir içeren ilaçlar hangisidir? Koronavirüs salgını sonrası tedavi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Virüs enfeksiyonları için geliştirilen Remdesivir ilacı hakkında detaylı bilgi haberimizde.

REMDESİVİR NEDİR? ETKEN MADDELERİ NELERDİR?

Remdesivir, nükleotid analogları sınıfında bulunan yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü enfeksiyonları için bir tedavi olarak geliştirilmiştir. Laboratuvar testleri remdesivir’in SARS-CoV ve MERS-CoV gibi çok çeşitli virüslere karşı etkili olduğunu göstermektedir. İlaç, 2013-2016 Batı Afrika Ebola virüsü salgını tedavisinde kullanıldı. İlaç güvenli olduğu ortaya çıkmasına rağmen, Ebola virüsü gibi filovirüslere karşı özellikle etkili değildi .

Koronavirüs SARS-CoV-2’nin neden olduğu 2019-20 koronavirüs salgına yanıt olarak Gilead, etkilerini incelemek için Çin tıbbi yetkilileri ile işbirliği içinde “az sayıda hasta” için remdesivir sağladı. Gilead ayrıca remdesivir’in SARS-CoV-2’ye karşı laboratuvar testlerine başladı. Gilead, remdesivir’in hayvanlarda SARS ve MERS’e karşı “aktif olduğu” belirtti.

REMDESİVİR KONUSU NASIL ÇIKIT?

Habertürk'ün CNN International'a dayandırdığı haberine göre, Çin'in başkenti Pekin'deki bir basın açıklamasında konuşan DSÖ Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward, "Şu anda gerçek bir etki yaratabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da Remdesivir." açıklamasında bulundu.

DSÖ yetkilileri, insanlarda Remdesivir için klinik denemelerin yapıldığını ve sonuçların haftalar içinde elde edilebileceğini de sözlerine ekledi.

İlaçla ilgili şu an iki çalışma yapıldığını açıklayan bir Amerikan biyoteknoloji şirketi, ilacın biri hastalığı ağır olan, diğeri orta derecede olanlara yönelik olarak araştırıldığını duyurdu. Şirket, çalışmanın sonuçlarını ise nisan ayında almayı planlıyor.

Geçmişte Ebola virüsünün tedavisinde de kullanılan Remdesivir'in, koronavirüs ailesinden olan MERS ve SARS üzerinde de bir miktar başarı elde ettiği açıklandı.