Prof. Dr. Nihat Dilsiz: Kan hücrelerimiz koronavirüsle savaştırılabilir

Dilsiz, "Vücut kan sıvısından izole edilecek eksozom (doğal hücre parçacıkları) adı verilen vezikül aracılığı ile viral RNA'ya bağlanabilen 20 nükleotitlik küçük mikroRNA'yı hastaya burun spreyi veya kan yolu ile verebiliriz. Bu mikroRNA'lar insan genomuna bağlanmaksızın sadece hedef Kovid-19 proteinlerini sentezlemekle görevli olan viral mRNA'ya bağlanarak onun protein sentezini ve dolayısıyla çoğalmasını engelleyebilecektir" dedi.