Mide, baş ve diş ağrısına doğal ağrı kesici: Ekinezya

Ekinezya, kökleri ve yaprakları geleneksel olarak şifa amacıyla kullanılan bir bitkidir. Kirpi otu, tarak çiçeği, Kansas otu, koni çiçeği ya da Hint başı olarak adlandırılan ekinezya, antiviral özelliklere sahip ve bağışıklık güçlendirici bir madde olarak ün kazanmıştır.

Ekinezayı kullanmanın en yaygın yollarından biri, çayını demleyip içmektir. vitamin zengini Sağlıklı içeriğinden faydalanmanız için içmeniz gereken ekinezya çayı miktarı, bitkinin kendisine ve ne kadar güçlü bir şekilde demlendiğine göre değişir. Ekinezya bilhassa mide, baş ağrısı ve diş ağrılarının dindirilmesinde etkilidir.

Ekinezyanın sakinleştirici etkisi vardır. İçeriğindeki A, B2, C ve E vitaminleri ile demir, bakır, selenyum, mangan, sülfür gibi mineraller sayesinde geniş bir etki mekanizmasına sahiptir. antibiyotik etkili Ekinezya yoğun etkili bir bitki olduğundan kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Doğal bitki ve baharatlar birlikte kullanıldıklarında bir sinerji oluşturarak antibiyotiklerden daha faydalı etkiler gösterir. Bu durum antibiyotiklerde tam tersidir. Çünkü antibiyotikler tek bir etkin madde içerdiklerinden bakterilere karşı kolayca direnç geliştirebilirler. Bu yüzden antibiyotik kullanmak yerine ekinezya gibi bitkilerden faydalanmayı deneyin.

TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Antienflamatuvar ve antioksidan bileşiklerin yüksek miktarlarda bulunduğu ekinezya bitkisi, kan basıncı seviyesini dengeler. Aynı zamanda yüksek tansiyona da neden olur. Bu nedenle ekinezyanın etkileri dolaylı olarak kan basıncını kontrol etmeye katkıda bulunur.

İKİ HAFTA ARA VERİN

iki bardak kaynar suyu 2 çay kaşığı kuru ekinezya bitkisinin üzerine dökün ve 2-3 dakika bekletin. Ekinezya sürekli olarak kullanılmamalı, maksimum 2 aylık kesintisiz kullanımdan sonra 2 hafta ara verilmelidir. Böylece karaciğerinizi yormadan ve alerjilere sebep olmadan ekinezyanın olumlu etkilerinden faydalanmış olursunuz.

KAN ŞEKERiNi DENGELER

Yapılan araştırmalar, kan dolaşımına karışan ekinezyanın, diyabetik veya prediyabetik olmanız durumunda; kan şekeri seviyenizi yükseltmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, hipoglisemi sorununuz varsa kan şekerinizi dengelemenize destek olur. Kesinlikle, alınan karbonhidratı azaltmak gibi insülin terapisi yöntemlerinin veya diğer diyabet tedavilerinin yerine geçmez ancak ekinezya çayı içmek veya ek formda ekinezya takviyesi tüketmek, kan şekeri seviyenizi kontrol etmenize yardım edecektir.

(Güneş)