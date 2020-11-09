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09 Kasım 2020 Pazartesi 01:50 | Son Güncelleme:

Kulak kirinden stresi ölçtüler

Kulak kirinden stresi ölçtüler

Bilim adamları, kulak kirinin insanların stres ve depresyon seviyelerini ölçmek için kullanılabileceğini kanıtladı.

Evde yapılabilen yeni testin, şeker seviyelerini ölçmede, diyabeti ve hatta bir ihtimalle Kovid-19 antikorlarını izlemede de faydalı olabileceği belirtildi. Dr. Andres Herane-Vives, “Kulak kirindeki kortizol seviyeleri daha istikrarlı görünüyor ve yeni cihazımızla bir numune alıp hızlı, ucuz ve etkili bir şekilde test ettirmek kolay. Cihaz, kulak çubuğuna benziyor” dedi.

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