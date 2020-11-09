09 Kasım 2020 Pazartesi 01:50 | Son Güncelleme:
Kulak kirinden stresi ölçtüler
Bilim adamları, kulak kirinin insanların stres ve depresyon seviyelerini ölçmek için kullanılabileceğini kanıtladı.
Evde yapılabilen yeni testin, şeker seviyelerini ölçmede, diyabeti ve hatta bir ihtimalle Kovid-19 antikorlarını izlemede de faydalı olabileceği belirtildi. Dr. Andres Herane-Vives, “Kulak kirindeki kortizol seviyeleri daha istikrarlı görünüyor ve yeni cihazımızla bir numune alıp hızlı, ucuz ve etkili bir şekilde test ettirmek kolay. Cihaz, kulak çubuğuna benziyor” dedi.