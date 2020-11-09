Kulak kirinden stresi ölçtüler

Evde yapılabilen yeni testin, şeker seviyelerini ölçmede, diyabeti ve hatta bir ihtimalle Kovid-19 antikorlarını izlemede de faydalı olabileceği belirtildi. Dr. Andres Herane-Vives, “Kulak kirindeki kortizol seviyeleri daha istikrarlı görünüyor ve yeni cihazımızla bir numune alıp hızlı, ucuz ve etkili bir şekilde test ettirmek kolay. Cihaz, kulak çubuğuna benziyor” dedi.