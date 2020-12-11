Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Aşı tutarsa temmuzda maskeleri çıkarabiliriz

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, normale dönüş ve maskesiz hayat için gereken şartları açıkladı ve tarih verdi. Kara, 2021 yılının nisan ya da mayıs ayında aşılanmanın yüzde 60’lara ulaşılabileceği öngörüsünü paylaştı. Bu tahminlerin doğru çıkması halinde biraz daha beklemek gerektiğini kaydeden Kara, temmuz ayı gibi maskesiz hayata geçme olasılığının bulunduğunu ifade etti.

2021’İN SONU İÇİN UYARI



Kara, bu oranın yüzde 70-80’lere gelmesi durumunda ise normale dönüşün çok kolay olacağını belirtti. Dünyadaki aşılamanın yüzde 60 oranına ulaşmasının bir anda mümkün görünmediğini belirten Kara, “2021’de kasım, aralık gibi tekrar maske takmak zorunda kalınabilir” dedi.

BAHÇELİ, İLK AŞI YAPTIRACAKLARDAN



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklama doğrultusunda Kovid-19 aşısı yaptırma kararı aldı. MHP lideri Bahçeli, ilk aşı yaptıracaklar arasında olacak.

İKİNCİ DOZ AŞILAMADA YAN ETKİ YOK



Türkiye’de Faz-3 çalışmaları kapsamında 12 şehirde 25 merkezde gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanan Çinli Sinovac firmasının CoronaVac aşısının 2’nci dozu, Diyarbakır’da yapılmaya başlandı. Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, ilk doz aşı yapılan gönüllülerde şu ana kadar herhangi bir yan etki görülmediğini belirterek, “Bir gönüllümüzde kısa süreli kas ağrıları olmuştu. Onun dışında herhangi bir sıkıntı olmadı” dedi.