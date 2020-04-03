Koronavirüs 14 kural nedir? Sağlık Bakanlığı 14 kural önemi nedir? İşte yanıtı

Koronavirüse karşı alınan önlemler her geçen gün artıyor. Ülkemizde tüm illerimize yayılan ve en çok İstanbul'da vakaların görüldüğü koronavire karşı önlem almak çok kolay. Kişinin teması kesmesi, bağışıklını güçlendirmesi ve kendisini izole etmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarıları tek tek incelemek ve uygulamak isteyen vatandaşlar "Sağlık Bakanlığı 14 kural nelerdir?" sorusunun yanıtını araştırıyor.Koronavirüs 14 kural listesi haberimizde yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 14 KURAL NEDİR?

1- Ellerinizi sık sık, su ve sabun ile en az yirmi saniye boyunca ovarak yıkayın.

2- Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın.

3- Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın

4- Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3 4 adım mesafe koyun.

5- Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da eteleyin.

6- Yurt dışından dönüşte ilk 14 gününüzü evinizde geçirin.

7- Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.

8- Kapı kolları, armatürler lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.

9- Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın.

10- Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın.

11- Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının.

12- Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.

13- Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılara ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın.

14- Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.