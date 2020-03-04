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Kolon kanseri gençlerde artış halinde

Kolon kanseri gençlerde artış halinde

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kuzu, kolon kanserinin gençler arasında görülme oranlarında artış olduğunu belirtti.

YELDA GÖKDAĞ

Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği’nce Dünya Kalın Bağırsak Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kolon kanserinden korunmaya yönelik önemli uyarılar yapıldı. Dernek Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ayhan Kuzu, kolon kanserine yakalanma oranının gençler arasında artış gösterdiğine dikkat çekerek, “Vakaların yaklaşık yüzde 10’u 50 yaş altında gelişiyor” dedi. Kuzu, kolon kanserinin hem dünya hem de Türkiye’de kadın ve erkeklerin en çok yakalandığı 3. kanser tipi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

50 YAŞ ALTINA DÜŞTÜ

“Özellikle genç yaşlarda kalın bağırsağın makata yakın bölgesinde gelişen rektum kanseri vakalarındaki artış kolon kanserine oranla iki kat daha yüksek. Çalışmalar bu artışın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini gösteriyor. Erken teşhis çok önemli. Özellikle aile öyküsünde kanser olan ve 50 yaş öncesi mutlaka düzenli tarama yaptırmalı.”

BATI MUTFAĞINI TERK EDİN, TÜRK MUTFAĞINA DÖNÜN

Prof. Dr Cem Terzi de toplumda hazır gıda tüketildikçe, kanser ve şişmanlığın arttığını belirtti. Terzi özetle şunları söyledi: “Türkiye gelişmekte olan ülkeler içerisinde tam sınır noktasında. Ya önümüzdeki 10 yılda Batı tip bir beslenmeye geçecek, dolayısıyla şişmanlık ve Tip-2 diyabet artacak, ona bağlı olarak da kanser ve kronik hastalıklar tırmanışa geçecek. Ya da Türkiye’nin geleneksel beslenmesi öne çıkarılacak.”

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• Devamlı kırmızı et tüketmeyin, yüksek ısıda pişen gıdalardan uzak durun. 

• Sigara içmeyin, aşırı alkol tüketmeyin. 


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