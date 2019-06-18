Kolestrole doğal çare

Gebre otu olarakta bilinen kapari, yüzyıllardır insanların şifa kaynağı olarak kullandığı bir bitkidir. Öyle ki Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde kapariden bahsetmiştir. Konservesi, turşusu, çayı yapılabilen kapari ayrıca tabletler halinde alınarak da tüketilebilir. İçinde demir bulunduran bitki, kansızlık için birebirdir. Aynı şekilde B12 vitamini eksikliği için de ideal olan kapari otunun A vitamini ve doğal olarak antioksidan içerdiği biliniyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR

Bu özellikleriyle, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücutta serbest radikallerin oluşmasını yani kanseri önler. Sivilce, iltihap, kızarıklık, kuruluk gibi cilt sorunları olanlar kapari otunu deneyebilir. Anemi ve lösemi gibi kan hastalıklarında kapari yenilmesi önerilir. Sindirim sisteminin düzgün çalışmasına da etki eden bitkinin, kabızlık sorununu giderdiği biliniyor. Mide ağrısı ve mide krampları çekenler kapari çayıyla sorunlarını giderebilirler. Kaparinin reçel olarak tüketilmesi bile tüm bu faydaları alabilmeye yeterlidir ama özellikle böbrek ve sindirim sorunlarında çay olarak tüketilmesi önerilmektedir. Bitkinin MS hastalığı çayıyla üzerindeki etkileri ciddi biçimde araştırılmaktadır. İdrar söktürücüdür. Adet düzensizliğine iyi gelir. Bağırsak parazitlerinin düşmesine yardımcı olur. Cinsel gücü artırır, bu nedenle kısırlık tedavisinde önerilir.

MİNERAL DEPOSUDUR

Kapari otunun içeriğinde birçok vitamin ve mineral bulunmaktadır. Bezelye büyüklüğünde olan tomurcukları, besin değeri açısından oldukça zengindir. 100 gram kapari otunun 4 mg C vitamini, 64 mg K vitamini, az miktarda E vitamini, niasin, riboflavin içerdiği bilinmektedir. Kaparinin 1,7 mg demir, 0,4 gram şeker içerdiği tespit edilmiştir. İçinde 3 gram kadar diyet lifi olduğundan, şeker oranının azlığından çayı doğru olarak hazırlandığında sağlık için birçok faydası vardır ki bunun başında böbrek taşını düşürmek gelir. Böbrek taşları için demlenen kapari çayını 14 gün boyunca sabah akşam bir bardak olacak şekilde tüketmek gerekir.

NASIL TÜKETİLİR?

- Kapariyi peynirle pişirip yiyebilirsiniz.

- Somon, tavuk, hindi, kırmızı et ve sebzelerin üzerine tuz yerine serpebilirsiniz.

- Kapari tohumlarından turşu yapabilirsiniz.

- Zeytinin yerine kapari kullanabilirsiniz.

- Salatalara katabilirsiniz.

- Pizza üzerine kekikle birlikte serpebilirsiniz.

- Domates sosuna ekleyerek tavuk, et ve balık yemeklerinde servis edebilirsiniz.

İLAÇ YAPIMINDA KULLANILIYOR

Doğal biçimlerde tüketilmesinin yanında ilaç sanayisinde sıkça tercih edilmektedir. İlaç ve kozmetik ürünü üretimlerinde kendisine bolca yer verilir. İlaç yapımında kullanmak için çiçeği tohumlar açmadan önce toplanır. İlaçlarda bitkinin meyvesi ve yaprakları da kullanılabilir.

REÇELİNİN TARİFİ

Kaparileri, her gün düzenli olarak suyunu değiştirerek, bir hafta boyunca su içerisinde bekletin. Bir haftanın bitiminde reçel yapmaya hazır hale gelecektir. 2 litre suyun içerisine bir fincan kadar sönmüş kireç atın ve karıştırdıktan sonra birkaç saat bekletin. Kireç dibe çökünce, suyunu süzün. Sönmüş kireç suyuna kaparileri koyun ve bir saat kadar bekletin. Kaparileri kireçli su içinde aldıktan sonra bol suyla yıkayın ve reçel tenceresine alın. Kaparilerle ile eşit ölçüde toz şeker ekleyin ve bir fincan da su ilave edin. Orta ateşte kaynayan reçeli toz şeker eriyene kadar sürekli karıştırın. Reçelin üzerinde oluşan köpükleri sıyırın. Kapari reçeliniz kıvamını alınca, karanfil ve limon suyunu ilave edin. Reçelinizi bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın. 5 dakika dinlendirilen reçeli kavanoza doldurabilirsiniz. Kavanozun kapağını sıkın ve ters çevirin. Serin ve kuru bir ortamda muhafaza edin.

ÇAYININ HAZIRLANIŞI

Çayını hazırlamak için aktarlardan bitkinin işlenmiş halini bulabilirsiniz. Çayı hazırlamak için öncelikle 6 su bardağı suyu kaynatmak gerekiyor. Sonrasında suyun içine bir çay kaşığı kadar kapari otu ilave edilmeli, çay, ocağın altı açılmadan 5 dakika boyunca demlenmeye bırakılmalıdır. 5 dakika sonunda sıcak ya da ılık olarak tüketilebilir. İçilirken her zaman taze olarak demlenmelidir.

TURŞUSU DA YAPILIYOR

Kapari en çok turşu olarak yenmektedir. Bunun için kaparinin nohut büyüklüğünde olan tomurcukları toplanır. Yarım kilo kapariden turşu yapmak için; bir litrelik cam kavanoza, 3-4 diş sarımsağa, su ve sirkeye ihtiyacınız var. Öncelikle kaparileri biraz yumuşaması için haşlayın ve süzdürün. Cam kavanoza koyduktan sonra üzerine sarımsakları ekleyin. Sarımsakları bütün veya doğranmış şekilde ekleyebilirsiniz. Turşuluk tuz koyduğunuz kaparilerin üzerini sirkeli su ile kapatın. Kavanoz doluncaya kadar su ilave edebilirsiniz. 3 ölçü suya bir ölçü sirke koyarak ideal karışıma ulaşabilirsiniz. Kavanozun ağzını sıkıca kapadıktan sonra, serin bir yerde beklemeye bıraktığınız kapari turşunuz, 3-4 hafta sonra yemeye hazır olacaktır.

YAN ETKİSİ OLABİLİR

Bitki, yapısı gereği zehirli otlar arasında yer almaktadır. Doğada kendiliğinden yetişiyor olması bu anlamda etkili olabilir. Bitki zehirli olduğundan doğrudan tüketilmesi sakıncalı olabilir. Kapari otunu aktardan işlenmiş olarak ya da tablet şeklinde satın almanız önerilir. Kapariyi, hamilelerin, emziren annelerin ve küçük yaştaki çocukların tüketmesi önerilmemektedir. Kapari çayı, reçeli, tableti, baharatını kullananlar, mide bulantısı, mide ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve bilinç kaybı hissettiklerinde mutlaka bir doktora danışmalıdır.

(Güneş)