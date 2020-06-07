Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi belirtisi ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir? Vatandaşlar hastalık hakkında detaylı bilgi almak için araştırma yapıyor. Ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı gibi belirtiler gösteren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hayvanlardan insanlara bulaşmaktadır. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi belirti ve tedavi yöntemleri nelerdir? 1 veya 14 gün süren kuluçka döneminden sonra hastalığın belirtileri ortaya çıkıyor. Haberimizin içerisinden hastalık hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ NEDİR?

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır.

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalık virüsün alınma şekline bağlı olarak 1-14 gün sürebilen kuluçka döneminden sonra ateş, halsizlik, üşüme, titreme, yaygın kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı-kusma, ishal, yüzde ve gözlerde kızarıklık, deri döküntüsü gibi şikâyetlerle kendini gösterir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde cilt kanaması, diş eti kanaması, burun kanaması, mide-barsak kanaması, akciğer ve beyin kanamaları görülebilir.

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Destek tedavisi, tedavinin temelini oluşturur. Bunun yanında hastanın sıvı-elektrolitlerinin ve kan değerlerinin izlenmesi gerekmektedir. Gerekirse taze donmuş plazma ve trombosit süspansiyonu verilebilir.