Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7293
  • 7,5646
  • 367.8
  • 109111
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Sağlık
    3. >
  3. İngiltere'de koronavirüs tedavisinde ibuprofen denenecek
04 Haziran 2020 Perşembe 03:10 | Son Güncelleme:

İngiltere'de koronavirüs tedavisinde ibuprofen denenecek

İngiltere'de koronavirüs tedavisinde ibuprofen denenecek

İngiltere'de yeni tip koronavirüs tedavisiyle ilgili yapılacak bir deneyde ibuprofen kullanılacak.

BBC'nin haberine göre, başkent Londra'daki Guy's ve St Thomas Hastanesi ile King's College Hastanesi'nde görevli ekip, ibuprofenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve solunum güçlüğü çeken hastaların tedavisindeki etkisini gözlemleyecek.

"Liberate" (özgürleştirmek) adı verilen deneye katılanların yarısına her zamanki tedavilerinin yanı sıra ibuprofen verilecek.

Deneyde, ibuprofenin tablet şekli yerine özel bir formülasyonu kullanılacak.

King's College Hastanesi'nde görevli Prof Mitul Mehta, "Bulguların, beklentimizle örtüştüğünü göstermek için bir deneme yapmamız gerekli." dedi.

Ibuprofen, genelde ağrı kesici ve anti-inflamatuar olarak kullanılıyor.

Hayvanlar üzerinde daha önce yapılan deneyler, ibuprofenin, Kovid-19'un da belirtileri arasında olan akut solunum yetmezliği tedavisinde kullanılabileceğini göstermişti.

Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum
Pentagon'dan geri adım: Askerleri Washington'dan çekmiyorlar!
Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga... Ölü ve yaralılar var!
ABD'ye tepkiler çığ gibi büyüyor... Bir tepki de BM'den geldi
Kuruluş Osman'da sürpriz ayrılık!
Şehit babasının vasiyeti duygulandırdı

Şehit babasının vasiyeti duygulandırdı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu haraketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu haraketliliği

ŞOK market 3-9 Haziran aktüel ürünler listesi yayında!

ŞOK market 3-9 Haziran aktüel ürünler listesi yayında!

Klima yüzünden virüsler gelsin istemiyorsanız...

Klima yüzünden virüsler gelsin istemiyorsanız...