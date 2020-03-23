'Güçlü bağışıklık bağırsakta başlar'

HİLAL YILDIRIM

Besin takviyeleriyle tanınan Eczacı Reyhan Aliusta koronavirüse karşı bağışıklığı güçlü tutmak için tavsiyelerde bulundu. Düzenli uyku ve sağlıklı beslenmenin her şeyin başı olduğuna dikkat çeken Usta, “Bu süreçte hamur işinden uzak duralım. Az karbonhidrat bol protein. Bol sebze meyve tüketelim. Paket gıdalardan, şekerli içeceklerden korunmalıyız. Bizi güçlü tutacak şeyler sebze ve meyvenin yanı sıra soğan, sarımsak, probiyotikler, kefir gibi yiyeceklerdir” dedi.

Bağışıklık sistemimizin kalınbağırsağımızdan geçtiğini anlatan Aliusta “Kalınbağırsağımızın içinde mikrobiyota denen bir bölüm var. Bizim bütün savunma sistemi hücrelerimiz, vücudumuzun askerleri burada yer alıyor. Burası düzgün çalıştığında bizi her türlü hastalıklara karşı koruyacak dirençli yapacaktır” dedi.

HAZIR GIDA ZARARLI



Aliusta “Kalın bağırsağımızı korumanın yolu da toksit yapacak gıdalardan uzak durmaktan geçiyor. Vücudumuza hazır gıda, hazır meyve suyu, şekerli içecekler, paket gıdalar yüklersek bağırsak görevini yapamaz hale gelir. Sonucunda da vücudumuz zayıf düşer” şeklinde konuştu.

TURŞUYA YER AÇIN



Aliusta bu süreçte bizlere faydası dokunacak başka şu önerilerde de bulundu: “Turşuların soframızda yeri olmalı. Bu süreçte ek olarak C vitaminleri takviyesi alabiliriz. Çiğ kuruyemişler tüketilebilir. Kayısı, hurma,üzüm gibi. Kuşburnu bol C vitamini deposudur. Çayını tüketmeliyiz”.

YOĞURT, ZERDEÇAL, TARHANA



Aliusta, bağışıklığımızı kuvvetlendireceğimiz bölümü olan kalın bağırsağımızı korumak için, beslenme düzenimizde 3 şeyin eksik olmamasını gerektiğini söyledi, bu 3 şeyin ise “Ev yoğurdu, zerdeçal, ve tarhana çorbası’ olduğunu açıkladı. Aliusta, “Zerdaçalın hem çayını içebilir hem de yemeklerinize katabilirsiniz. Sıcakla birleştiğinde daha fazla etkisi ortaya çıkacaktır. Ev yoğurdu bize lazım olan faydalı bakterileri vücudumuza sağlar. Tarhana çorbasının bir tabağında ise vücudun gerekli olan gıdasını alırsınız’ dedi.