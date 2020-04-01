Filyasyon nedir? Filyasyon ne demek? İşte kelime anlamı...

Filyasyon kelime anlamı araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Koca’nın yaptığı açıklamalarda geçen Filyasyon kelime anlamı da bu bağlamda araştırılmaya başladı. Peki, Filyasyon ne demek? İşte cevabı...



FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.