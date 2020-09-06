Doç. Dr. Aysel Milanlıoğlu: Koronavirüs inmeye neden olabilir

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aysel Milanlıoğlu, koronavirüsün hem sinir sistemini hem de damar duvarını etkileyip kanda pıhtılaşma eğilimini artırarak inmeye neden olabileceğini ifade etti.

AA'da yer alan habere göre, Milanlıoğlu, beyin damarlarının tıkanması veya yırtılması sonucu gelişen inmenin yüzde 80 önlenebilir bir hastalık olduğunun altını çizdi.

"KORONAVİRÜS BEYİN SİSTEMİNİ DE ETKİLİYOR"

Milanlıoğlu, Kovid-19'un, sadece solunum yollarını değil beyin ve sinir sistemini de etkilediğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Son zamanlarda acil servisimize inme şikayetiyle başvuran hastaların bazılarının Kovid-19 şüphesiyle takip edildiği ancak test sonuçlarının negatif çıktığı görülmüştür. Salgın sürecinde görülen inmelerin nedeni kesin olarak bilinmiyor. Fakat hastalığın yarattığı pıhtılaşma eğiliminin rolü üzerinde duruluyor. Koronavirüs, hem sinir sistemini hem de damar duvarını etkileyip kanda pıhtılaşma eğilimini artırarak inmeye neden olabilmektedir. Mevcut durumda en yaygın belirtiler koku ve tat alma bozukluğudur."

İNMEYE NEDEN OLAN ETKENLER NELERDİR?

İnmeyle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Milanlıoğlu, inmeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İleri yaş, ailesinde inme öyküsü olanlar, hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp krizi, kalp yetmezliği veya kalpte ritim bozukluğu gibi kronik hastalığı olanlar, kötü kolesterol yüksekliği, aşırı kilolu ve obez olanlar, hareketsiz yaşam ve kötü beslenme alışkanlıkları ciddi risk grubunu oluşturuyor. Yüzde kayma, ağız kenarında eğilme veya sarkma, konuşma bozukluğu, kolda veya bacakta kuvvetsizlik, denge bozukluğu ve görme bozukluğu inmenin en sık belirtileridir. İnme tedavisinde zaman çok önemlidir. Geç kalınan her dakikada 2 milyon nöronun öldüğü unutulmamalıdır."